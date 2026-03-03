Respons Geopolitik Global, Dasco: Prabowo Ingin Dengar Masukan Presiden dan Wapres Terdahulu

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa rencana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan para mantan Presiden dan Wakil Presiden merupakan agenda silaturahmi di bulan Ramadhan 1447 Hijriah.

“Pertama, undangan itu tentunya soal silaturahmi, apalagi di bulan Ramadan ini,” kata Dasco saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2026).

Namun demikian, Dasco menjelaskan pertemuan tersebut juga akan membahas perkembangan kondisi geopolitik global yang dinamis. Menurutnya, Presiden Prabowo ingin menyampaikan pembaruan situasi terkini sekaligus mendengar masukan dari para pemimpin terdahulu.

“Pak Prabowo ingin juga mendengar masukan dan saran-saran dari presiden terdahulu untuk dijadikan pertimbangan dalam melakukan perencanaan mitigasi bagi bangsa dan negara,” ujarnya.