HOME NEWS NASIONAL

LPOI Serukan Hentikan Perang, Dukung Diplomasi Global Prabowo

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |17:08 WIB
LPOI Serukan Hentikan Perang, Dukung Diplomasi Global Prabowo
Ketua Umum LPOI Said Aqil Siroj (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Lembaga Persaudaraan Ormas Islam (LPOI) menyerukan, penghentian perang dan penghapusan penjajahan di seluruh dunia serta menyatakan dukungan terhadap langkah diplomasi internasional Presiden Prabowo Subianto.

Ketua Umum LPOI, Said Aqil Siroj menilai dunia saat ini berada dalam titik kritis akibat eskalasi konflik bersenjata, polarisasi geopolitik, hingga krisis kemanusiaan yang meluas.

"Bangsa Indonesia berdiri di atas amanat konstitusi bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Amanat ini bukan hanya prinsip domestik, tetapi mandat internasional," ujar Said Aqil, Selasa (3/3/2026).

Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menegaskan, Indonesia dengan politik luar negeri bebas dan aktif memiliki legitimasi moral dan posisi strategis untuk berperan dalam membangun dialog di tengah polarisasi global.

"Indonesia tidak hanya menjadi pengamat, tetapi harus menjadi pelaku aktif dalam menciptakan solusi yang adil dan berimbang," katanya.

 

Halaman:
1 2 3
      
