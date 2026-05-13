Prabowo Mau Renovasi 10 Ribu Puskesmas dan Sekolah Pakai Uang Sitaan

JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto menyebutkan sebanyak 10 ribu puskesmas di Indonesia belum pernah direnovasi sejak era Presiden Soeharto. Prabowo berjanji akan memperbaiki puskesmas menggunakan uang sitaan negara.

Hal itu ia sampaikan saat memberikan arahan dalam acara penyerahan uang hasil rampasan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) senilai Rp10,2 triliun di Kejaksaan Agung, Rabu (13/5/2026).

Dia menyebut laporan mengenai puskesmas rusak diperoleh dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, setelah dirinya mengunjungi berbagai daerah kategori 3T (tertinggal, terdepan, terluar) di Indonesia.

"Saya baru keliling beberapa daerah terpencil, dapat laporan dari Menteri Kesehatan, ‘Pak, kita punya 10 ribu puskesmas. Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki’, 10 ribu," kata Prabowo.