Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Selain Mantan Presiden, Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol di Istana Malam Ini

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |15:13 WIB
Selain Mantan Presiden, Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol di Istana Malam Ini
Presiden Prabowo Subianto (foto: Biro Pres Kepresidenan)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan tidak hanya mengundang mantan Presiden dan Wakil Presiden ke Istana Kepresidenan, Selasa (3/3/2026) malam ini. Sejumlah Ketua Umum (Ketum) partai politik juga disebut turut diundang dalam pertemuan tersebut.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membenarkan adanya undangan itu. Zulhas menyebut pertemuan dijadwalkan pukul 19.30 WIB.

"Betul, pukul 19.30 WIB," kata Zulhas yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan saat dikonfirmasi, Selasa (3/3/2026).

Selain PAN, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menerima undangan. Presiden PKS Almuzzammil Yusuf dijadwalkan hadir.

"Dapat (undangan). InsyaAllah Presiden PKS akan hadir," kata Kepala Kantor Staf Presiden PKS, Pipin Sopian.

Sementara itu, Sekjen Partai Golongan Karya (Golkar), Sarmuji, mengaku belum mengetahui secara pasti terkait undangan tersebut. Namun, ia memastikan jika benar ada undangan dari Presiden, maka Ketum Golkar Bahlil Lahadalia yang juga menjabat Menteri ESDM akan hadir.

“Saya belum tanya Ketum. Tapi andaikan benar, itu hal biasa saja,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/320/3204751//mentan-p0PL_large.jpg
AS dan Israel Serang Iran, Mentan Sebut Prabowo Tanya Stok Pangan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204738//prabowo-eO1o_large.jpg
Prabowo Undang Jokowi, Megawati, dan SBY ke Istana Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204633//focus_group_discussion_jatti_tentang_bop_di_kawasan_tebet-4FAo_large.jpg
BoP Disebut Bermasalah, JATTI Peringatkan Dampak Politik bagi Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/320/3204588//bahlil-lFua_large.jpg
Prabowo Panggil Bahlil ke Istana Bahas Dampak Penutupan Selat Hormuz Imbas AS Serang Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204578//prabowo-azvM_large.jpg
Perang AS-Israel Vs Iran, Pakar Sebut Swasembada yang Diusahakan Prabowo Jadi Relevan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204528//prabowo_pimpin_upacara_pemakaman_try_sutrisno-27tR_large.jpg
Presiden Prabowo Pimpin Upacara Pemakaman Try Sutrisno di TMP Kalibata
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement