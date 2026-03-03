Selain Mantan Presiden, Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol di Istana Malam Ini

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dikabarkan tidak hanya mengundang mantan Presiden dan Wakil Presiden ke Istana Kepresidenan, Selasa (3/3/2026) malam ini. Sejumlah Ketua Umum (Ketum) partai politik juga disebut turut diundang dalam pertemuan tersebut.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membenarkan adanya undangan itu. Zulhas menyebut pertemuan dijadwalkan pukul 19.30 WIB.

"Betul, pukul 19.30 WIB," kata Zulhas yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan saat dikonfirmasi, Selasa (3/3/2026).

Selain PAN, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menerima undangan. Presiden PKS Almuzzammil Yusuf dijadwalkan hadir.

"Dapat (undangan). InsyaAllah Presiden PKS akan hadir," kata Kepala Kantor Staf Presiden PKS, Pipin Sopian.

Sementara itu, Sekjen Partai Golongan Karya (Golkar), Sarmuji, mengaku belum mengetahui secara pasti terkait undangan tersebut. Namun, ia memastikan jika benar ada undangan dari Presiden, maka Ketum Golkar Bahlil Lahadalia yang juga menjabat Menteri ESDM akan hadir.

“Saya belum tanya Ketum. Tapi andaikan benar, itu hal biasa saja,” ujarnya.