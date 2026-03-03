Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Megawati Tak Hadiri Undangan Prabowo ke Istana, Ini Alasannya

Felldy Utama , Jurnalis-Selasa, 03 Maret 2026 |16:14 WIB
Megawati Tak Hadiri Undangan Prabowo ke Istana, Ini Alasannya
Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri dipastikan tidak memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Kabar tersebut disampaikan Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus saat dikonfirmasi perihal kehadiran Megawati.

"Ibu Mega berhalangan sebab sedang mengikuti rangkaian acara internal yang sudah direncanakan sejak lama di Bali sejak minggu lalu," kata Deddy saat dikonfirmasi wartawan.

Anggota Komisi II DPR RI itu menyebut, jika Megawati baru akan kembali ke Jakarta pada akhir pekan ini.

Dia mengaku belum mengetahui kapan undangan itu diberikan pihak istana kepada Megawati. Deddy menyampaikan bahwa dirinya baru mengetahuinya juga.

"Saya baru dengar undangannya tadi waktu rapat DPP dari Pak Sekjen. Kapan undangannya sampai, saya pribadi kurang tahu," pungkasnya.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204756//presiden_prabowo_subianto-EaUK_large.jpg
Selain Mantan Presiden, Prabowo Kumpulkan Ketum Parpol di Istana Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/320/3204751//mentan-p0PL_large.jpg
AS dan Israel Serang Iran, Mentan Sebut Prabowo Tanya Stok Pangan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204738//prabowo-eO1o_large.jpg
Prabowo Undang Jokowi, Megawati, dan SBY ke Istana Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204633//focus_group_discussion_jatti_tentang_bop_di_kawasan_tebet-4FAo_large.jpg
BoP Disebut Bermasalah, JATTI Peringatkan Dampak Politik bagi Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/320/3204588//bahlil-lFua_large.jpg
Prabowo Panggil Bahlil ke Istana Bahas Dampak Penutupan Selat Hormuz Imbas AS Serang Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/337/3204578//prabowo-azvM_large.jpg
Perang AS-Israel Vs Iran, Pakar Sebut Swasembada yang Diusahakan Prabowo Jadi Relevan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement