Megawati Tak Hadiri Undangan Prabowo ke Istana, Ini Alasannya

JAKARTA - Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri dipastikan tidak memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (3/3/2026).

Kabar tersebut disampaikan Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus saat dikonfirmasi perihal kehadiran Megawati.

"Ibu Mega berhalangan sebab sedang mengikuti rangkaian acara internal yang sudah direncanakan sejak lama di Bali sejak minggu lalu," kata Deddy saat dikonfirmasi wartawan.

Anggota Komisi II DPR RI itu menyebut, jika Megawati baru akan kembali ke Jakarta pada akhir pekan ini.

Dia mengaku belum mengetahui kapan undangan itu diberikan pihak istana kepada Megawati. Deddy menyampaikan bahwa dirinya baru mengetahuinya juga.

"Saya baru dengar undangannya tadi waktu rapat DPP dari Pak Sekjen. Kapan undangannya sampai, saya pribadi kurang tahu," pungkasnya.

(Awaludin)

