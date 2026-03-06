Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Trump Ancam Gulingkan Pemerintah Kuba Setelah Perang dengan Iran Selesai

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |12:07 WIB
Trump Ancam Gulingkan Pemerintah Kuba Setelah Perang dengan Iran Selesai
Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
A
A
A

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali mengancam akan menggulingkan pemerintahan Kuba. Trump mengatakan bahwa Washington dapat mengambil tindakan di Kuba setelah pemerintahannya menyelesaikan perang dengan Iran.

Berbicara di Gedung Putih pada Kamis, (5/3/2026) saat kunjungan tim sepak bola Inter Miami, Trump berterima kasih kepada Menteri Luar Negeri Marco Rubio karena telah melakukan "pekerjaan fantastis" di Kuba, di mana pemerintahannya telah memperketat sanksi yang bertujuan untuk menekan perekonomian pulau tersebut.

“Apa yang terjadi dengan Kuba sungguh luar biasa. Dan kami pikir, kami ingin menyelesaikan yang satu ini (Iran) terlebih dahulu,” kata Trump dalam pidatonya. “Tapi itu hanya masalah waktu.”

Setelah AS menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Januari lalu, Trump menyatakan bahwa pasokan minyak negara itu ke Kuba, jalur ekonomi penting bagi pulau tersebut yang telah berada di bawah sanksi berat AS selama bertahun-tahun, akan diputus sepenuhnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/51/3205338//donald_trump_sambut_kehadiran_lionel_messi_dan_skuad_inter_miami_di_geduh_putih-ASzb_large.jpg
Momen Canggung Lionel Messi saat Donald Trump Puji Cristiano Ronaldo di Gedung Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/51/3205327//donald_trump_sambut_kehadiran_lionel_messi_dan_skuad_inter_miami_di_geduh_putih-qo8X_large.jpg
Kunjungi Gedung Putih, Lionel Messi dan Skuad Inter Miami Disambut Presiden Donald Trump
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/18/3204912//ilustrasi-61gX_large.jpg
Komandan Militer AS Sebut Perang di Iran Adalah Sinyal Armageddon, Tanda Kembalinya Yesus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/51/3204905//cristiano_ronaldo_masih_berada_di_riyadh_meski_sempat_dikabarkan_telah_meninggalkan_arab_saudi_georginagio-E4pm_large.jpg
Cristiano Ronaldo Disebut Tinggalkan Arab Saudi Efek Perang AS-Israel vs Iran, Begini Faktanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/18/3204880//kapal_tanker_melintas_di_selat_hormuz-nhp0_large.jpg
Iran Tutup Selat Hormuz, Trump Janjikan Perlindungan untuk Kapal-Kapal di Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/04/18/3204871//presiden_amerika_serikat_donald_trump-4r8l_large.jpg
Trump Ancam Putuskan Hubungan Dagang Setelah Spanyol Tolak Bantu AS Serang Iran
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement