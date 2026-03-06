Trump Ancam Gulingkan Pemerintah Kuba Setelah Perang dengan Iran Selesai

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali mengancam akan menggulingkan pemerintahan Kuba. Trump mengatakan bahwa Washington dapat mengambil tindakan di Kuba setelah pemerintahannya menyelesaikan perang dengan Iran.

Berbicara di Gedung Putih pada Kamis, (5/3/2026) saat kunjungan tim sepak bola Inter Miami, Trump berterima kasih kepada Menteri Luar Negeri Marco Rubio karena telah melakukan "pekerjaan fantastis" di Kuba, di mana pemerintahannya telah memperketat sanksi yang bertujuan untuk menekan perekonomian pulau tersebut.

“Apa yang terjadi dengan Kuba sungguh luar biasa. Dan kami pikir, kami ingin menyelesaikan yang satu ini (Iran) terlebih dahulu,” kata Trump dalam pidatonya. “Tapi itu hanya masalah waktu.”

Setelah AS menculik Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Januari lalu, Trump menyatakan bahwa pasokan minyak negara itu ke Kuba, jalur ekonomi penting bagi pulau tersebut yang telah berada di bawah sanksi berat AS selama bertahun-tahun, akan diputus sepenuhnya.