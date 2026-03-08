Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ledakan Bom di Klub Malam Peru Lukai 33 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |10:47 WIB
Ledakan Bom di Klub Malam Peru Lukai 33 Orang
Ilustrasi.
A
A
A

LIMA — Sebuah ledakan bom di klub malam di Peru telah melukai 33 orang, termasuk anak di bawah umur, kata pihak berwenang pada Sabtu (7/3/2026).

Ledakan itu terjadi pada dini hari di klub malam Dali di provinsi Trujillo, di sepanjang pantai utara Peru, menurut pernyataan dari Pusat Operasi Darurat setempat. Ini adalah wilayah yang baru-baru ini dilanda kekerasan dan kejahatan.

Belum jelas siapa yang bertanggung jawab, dan motifnya belum diketahui.

Setidaknya lima dari korban luka berada dalam kondisi serius, menurut Direktur Eksekutif Jaringan Kesehatan Trujillo, Gerardo Florián Gómez. Beberapa korban menderita amputasi dan luka akibat pecahan peluru serta sedang menjalani operasi, katanya kepada wartawan. Di antara korban luka terdapat tiga anak di bawah umur: satu berusia 16 tahun dan dua berusia 17 tahun, kata Florián, sebagaimana dilansir AP.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Ledakan ledakan bom Peru
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/340/3203478//ledakan-Lft3_large.jpg
Tragis! 2 Bocah di Lebak Luka Bakar Parah Terkena Ledakan Meriam Bleson
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/18/3203370//ilustrasi-IWvf_large.jpg
Kecelakaan Helikopter di Peru Tewaskan 7 Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/18/3203358//ilustrasi-JUTs_large.jpg
Ledakan Bom Guncang Moskow, Tewaskan Pelaku dan Seorang Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/18/3202623//jose_maria_balcazar-yXOe_large.jpg
Jose Maria Balcazar Terpilih sebagai Presiden Interim Baru Peru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/18/3202270//presiden_interim_peru_jose_jeri-wcTz_large.jpg
Baru 4 Bulan Menjabat, Presiden Interim Peru Jose Jeri Dimakzulkan Akibat Skandal Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/18/3201929//ilustrasi-O4oe_large.jpg
Ledakan Toko Kembang Api Jelang Perayaan Tahun Baru Imlek Tewaskan 8 Orang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement