Ledakan Bom di Klub Malam Peru Lukai 33 Orang

LIMA — Sebuah ledakan bom di klub malam di Peru telah melukai 33 orang, termasuk anak di bawah umur, kata pihak berwenang pada Sabtu (7/3/2026).

Ledakan itu terjadi pada dini hari di klub malam Dali di provinsi Trujillo, di sepanjang pantai utara Peru, menurut pernyataan dari Pusat Operasi Darurat setempat. Ini adalah wilayah yang baru-baru ini dilanda kekerasan dan kejahatan.

Belum jelas siapa yang bertanggung jawab, dan motifnya belum diketahui.

Setidaknya lima dari korban luka berada dalam kondisi serius, menurut Direktur Eksekutif Jaringan Kesehatan Trujillo, Gerardo Florián Gómez. Beberapa korban menderita amputasi dan luka akibat pecahan peluru serta sedang menjalani operasi, katanya kepada wartawan. Di antara korban luka terdapat tiga anak di bawah umur: satu berusia 16 tahun dan dua berusia 17 tahun, kata Florián, sebagaimana dilansir AP.