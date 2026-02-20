Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Jose Maria Balcazar Terpilih sebagai Presiden Interim Baru Peru

Rahman Asmardika , Jurnalis-Jum'at, 20 Februari 2026 |12:05 WIB
Jose Maria Balcazar Terpilih sebagai Presiden Interim Baru Peru
Jose Maria Balcazar. (Foto: X)
A
A
A

LIMA – Parlemen Peru memilih Jose Maria Balcazar sebagai presiden sementara baru negara itu menyusul pemakzulan presiden sebelumnya, Jose Jeri, atas dugaan korupsi. Pemakzulan Jeri, yang baru empat bulan menjabat, kembali memunculkan vakum kekuasaan di Peru.

Balcazar, anggota parlemen sayap kiri, terpilih sebagai ketua Kongres Peru setelah pemungutan suara pada Rabu (18/2/2026) yang disiarkan langsung di televisi. Ini berarti pengacara dan mantan hakim berusia 83 tahun itu akan menjadi kepala negara kedelapan Peru sejak 2016.

Balcazar akan memimpin Peru hingga penggantinya menjabat pada 28 Juli, setelah pemilihan presiden pada 12 April.

“Dalam beberapa bulan yang tersisa ini, kami akan menjamin rakyat Peru transisi demokrasi dan pemilihan yang damai dan transparan, tanpa menyisakan ruang untuk keraguan dalam pemilihan,” kata Balcazar dalam pidatonya di parlemen, sebagaimana dilansir AFP.

Jeri, 39 tahun, menjadi pemimpin terbaru yang menjadi korban siklus kekacauan institusional Peru. Pada Selasa (17/2/2026), ia digulingkan oleh anggota parlemen karena diduga terlibat dalam perekrutan beberapa wanita secara tidak sah di pemerintahannya serta dugaan korupsi yang melibatkan seorang pengusaha Tiongkok.

 

Halaman:
1 2 3
      
Topik Artikel :
Jose Jeri Presiden Peru Peru
