Dukun Peru Ramalkan Sakitnya Donald Trump dan Nasib Maduro

JAKARTA – Para dukun di Peru berkumpul untuk ritual Tahun Baru tahunan pada Senin (29/12/2025), di mana mereka membuat prediksi untuk tahun 2026. Di antaranya, mereka meramalkan penyakit bagi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan nasib Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

“Amerika Serikat harus bersiap-siap karena Donald Trump akan jatuh sakit parah,” seru Juan de Dios Garcia saat berkumpul dengan dukun lain di sebuah pantai di selatan Lima, mengenakan ponco berwarna-warni dan menaburkan bunga di pasir.

Para dukun membawa poster-poster besar para pemimpin dunia, lalu menyilangkan pedang di atasnya, membakar dupa, dan beberapa di antaranya menginjak-injak poster tersebut.

Selain Trump dan Maduro, para dukun juga mengibarkan poster Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden China Xi Jinping, dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.