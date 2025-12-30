Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Dukun Peru Ramalkan Sakitnya Donald Trump dan Nasib Maduro

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |11:33 WIB
Dukun Peru Ramalkan Sakitnya Donald Trump dan Nasib Maduro
Presiden Venezuela Nicolas Maduro. (Foto: X)
A
A
A

JAKARTA – Para dukun di Peru berkumpul untuk ritual Tahun Baru tahunan pada Senin (29/12/2025), di mana mereka membuat prediksi untuk tahun 2026. Di antaranya, mereka meramalkan penyakit bagi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan nasib Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

“Amerika Serikat harus bersiap-siap karena Donald Trump akan jatuh sakit parah,” seru Juan de Dios Garcia saat berkumpul dengan dukun lain di sebuah pantai di selatan Lima, mengenakan ponco berwarna-warni dan menaburkan bunga di pasir.

Para dukun membawa poster-poster besar para pemimpin dunia, lalu menyilangkan pedang di atasnya, membakar dupa, dan beberapa di antaranya menginjak-injak poster tersebut.

Selain Trump dan Maduro, para dukun juga mengibarkan poster Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden China Xi Jinping, dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

 

Halaman:
1 2 3
      
