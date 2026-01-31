Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Setop Iuran, PBB Terancam Bangkrut dalam Hitungan Bulan

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 31 Januari 2026 |07:29 WIB
AS Setop Iuran, PBB Terancam Bangkrut dalam Hitungan Bulan
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres (Foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghadapi risiko keruntuhan keuangan yang akan segera terjadi akibat kegagalan sejumlah negara anggota membayar iuran wajib mereka. 

Peringatan keras ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal PBB António Guterres dalam surat resmi kepada seluruh 193 negara anggota.

Guterres menegaskan, bahwa krisis keuangan PBB kini berada pada titik paling genting, mengancam keberlanjutan program-program utama organisasi dunia tersebut. Ia bahkan memperingatkan bahwa dana operasional PBB bisa habis pada Juli 2026 jika situasi tidak segera dibenahi.

“PBB menghadapi krisis keuangan yang semakin dalam dan serius. Kita tidak dapat melaksanakan anggaran dengan dana yang belum terkumpul, atau mengembalikan uang yang tidak pernah kita terima,” tulis Guterres dalam suratnya.

Krisis ini dipicu oleh keputusan sejumlah negara, termasuk kontributor terbesar PBB, Amerika Serikat, yang menolak membayar kontribusi untuk anggaran reguler dan operasi penjaga perdamaian. Washington juga menarik diri dari puluhan badan internasional yang dinilai sebagai pemborosan uang pembayar pajak.

Meski tidak menyebut negara tertentu, Guterres menegaskan bahwa “keputusan untuk tidak menghormati kontribusi yang dinilai kini telah diumumkan secara resmi,” dan hal tersebut mengancam integritas seluruh sistem PBB.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/18/3198464//presiden_amerika_serikat_donald_trump-dx8P_large.jpg
Setelah Venezuela, Trump Kini Incar Kuba, Sebut Havana Ancaman Keamanan Nasional AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/18/3198340//ilustrasi-IrDB_large.jpg
10 Kapal Perang AS Dekati Iran, Trump Beri Peringatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/27/18/3197801//presiden_amerika_serikat_donald_trump-dvqN_large.jpeg
Trump Mati Langkah Mengatasi Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/337/3197302//menlu_sugiono-6NUV_large.jpg
Indonesia Jadi Anggota Dewan Perdamaian Dunia, Ini Alasan dan Tugasnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/337/3197275//menlu_sugiono-qp80_large.jpg
Menlu Sugiono Tegaskan Dewan Perdamaian Dunia Tak Akan Gantikan PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/65/3197246//mun-sTht_large.jpg
Menanamkan Diplomasi Sejak Dini: Peneliti HI Paparkan Urgensi Mempopulerkan MUN di Indonesia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement