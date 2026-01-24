Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Menlu Sugiono Tegaskan Dewan Perdamaian Dunia Tak Akan Gantikan PBB

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |11:44 WIB
Menlu Sugiono Tegaskan Dewan Perdamaian Dunia Tak Akan Gantikan PBB
Menlu Sugiono (Foto: Dok/Binti M)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menegaskan pembentukan Dewan Perdamaian Dunia (Board of Peace/BoP) tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hal tersebut disampaikan untuk menegaskan posisi BoP dalam arsitektur diplomasi internasional, menyusul bergabungnya Indonesia sebagai salah satu founding member badan tersebut.

“Tentu saja tidak. Kemarin juga disampaikan bahwa badan ini tidak ditujukan untuk menggantikan PBB,” ujar Menlu Sugiono di Davos, Swiss, Jumat (23/1/2026).

Sugiono menjelaskan, Dewan Perdamaian Dunia merupakan badan internasional yang lahir dari kepedulian bersama untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, khususnya di Gaza dan Palestina. Badan ini memiliki mandat untuk memonitor administrasi stabilisasi serta upaya rehabilitasi pascakonflik.

“Ini adalah satu badan internasional yang lahir dari kepedulian untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas, khususnya di Gaza,” lanjutnya.

Menlu menegaskan, keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Dunia didasarkan pada komitmen konsisten Indonesia terhadap perdamaian dan stabilitas internasional, terutama dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Menurutnya, kehadiran Indonesia di dalam Dewan Perdamaian Dunia bertujuan untuk memastikan arah kebijakan lembaga tersebut tetap sejalan dengan prinsip-prinsip internasional dan solusi jangka panjang.

“Kehadiran semua negara-negara ini di dalam Board of Peace tersebut untuk bisa terus mengawal, kemudian memastikan bahwa upaya yang dilakukan tetap berorientasi pada kemerdekaan Palestina dan tercapainya solusi dua negara,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/24/337/3197230/peneliti_hubungan_internasional-LG46_large.jpg
Peneliti Ungkap Pentingnya Model United Nations Dikembangkan di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/15/18/3122873/pbb-juSg_large.jpg
Sekjen PBB Sampaikan Keprihatinan Islamofobia Melonjak terhadap Umat Muslim Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/337/3022289/rombak-kepengurusan-partai-pj-ketum-pbb-disebut-belum-kantongi-sk-kemenkumham-kFa8mSy2Ok.jpg
Rombak Kepengurusan Partai, Pj Ketum PBB Disebut Belum Kantongi SK Kemenkumham
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/337/3022243/copot-afriansyah-noor-dari-jabatan-sekjen-pbb-untuk-kepentingan-konsolidasi-internal-partai-A9XvipfFif.jpg
Copot Afriansyah Noor dari Jabatan Sekjen, PBB: Untuk Kepentingan Konsolidasi Internal Partai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/337/3022221/wamenaker-afriansyah-noor-dicopot-dari-jabatan-sekjen-pbb-TCI1I17OMn.jpg
Wamenaker Afriansyah Noor Dicopot dari Jabatan Sekjen PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/06/337/2993403/diperingati-tiap-7-april-begini-sejarah-hari-kesehatan-dunia-dan-berdirinya-who-b7WqoIX5fn.jpg
Diperingati Tiap 7 April, Begini Sejarah Hari Kesehatan Dunia dan Berdirinya WHO
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement