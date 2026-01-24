Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Indonesia Jadi Anggota Dewan Perdamaian Dunia, Ini Alasan dan Tugasnya

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 24 Januari 2026 |14:17 WIB
Indonesia Jadi Anggota Dewan Perdamaian Dunia, Ini Alasan dan Tugasnya
Menlu Sugiono (Foto: Binti M/Okezone)
A
A
A

DAVOS – Indonesia resmi bergabung sebagai anggota Board of Peace atau Dewan Perdamaian Dunia. Keputusan ini diambil Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk komitmen aktif Indonesia dalam menjaga stabilitas global, khususnya mendukung perdamaian dan kemerdekaan Palestina.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia, Sugiono, menjelaskan Board of Peace merupakan badan internasional yang bertugas memantau proses stabilisasi serta upaya rehabilitasi, terutama di Gaza, Palestina.

Menurutnya, keanggotaan Indonesia menjadi langkah strategis agar suara Indonesia bisa langsung terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

“Board of Peace ini merupakan badan internasional yang bertugas untuk memonitor administrasi stabilisasi dan juga upaya-upaya rehabilitasi di Gaza, khususnya di Palestina,” ujar Sugiono, ditulis Sabtu (24/1/2026).

Sugiono menuturkan, sejak awal Indonesia sudah terlibat dan konsisten menyuarakan pentingnya perdamaian Palestina. Karena itu, ketika piagam pembentukan Dewan Perdamaian ditandatangani dalam proses yang relatif cepat, Presiden Prabowo memutuskan Indonesia harus berada di dalamnya.

Halaman:
1 2
      
