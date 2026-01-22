Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo : Dewan Perdamaian Kurangi Penderitaan Rakyat Gaza

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 22 Januari 2026 |19:26 WIB
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI, Prabowo Subianto, telah menandatangani dokumen untuk bergabung dengan Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian untuk Gaza, yang dibentuk Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Langkah strategis ini untuk mendorong terwujudnya perdamaian dan mengurangi penderitaan rakyat Gaza.

1. Kurangi Penderitaan Rakyat Gaza

Prabowo menyebut, inisiatif tersebut membuka peluang besar bagi terciptanya stabilitas di Gaza, seiring masuknya bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar ke wilayah tersebut.

“Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang, bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras begitu besar sudah masuk, saya sangat berharap Indonesia bisa ikut serta,” ujar Prabowo di sela-sela acara Word Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026).

Keikutsertaan Indonesia dimaksudkan untuk menjaga agar proses transisi Gaza tetap mengarah pada solusi dua negara (two-State solution), bukan menjadi pengaturan permanen yang mengabaikan hak rakyat Palestina.

Indonesia akan menggunakan partisipasi ini untuk menyuarakan posisi prinsipil terkait penghentian kekerasan, perlindungan warga sipil, akses kemanusiaan, dan pemulihan tata kelola sipil Palestina yang legitimate.

“Siapa yang ingin perdamaian di situ, siapa yang ingin bantu rakyat Gaza, rakyat Palestina,” pungkas Prabowo.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
