HOME NEWS INTERNATIONAL

AS Umumkan Anggota Dewan Perdamaian Gaza, Ada Tony Blair dan Menantu Trump

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |18:13 WIB
AS Umumkan Anggota Dewan Perdamaian Gaza, Ada Tony Blair dan Menantu Trump
Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
A
A
A

JAKARTA - Gedung Putih telah mengumumkan anggota "Dewan Perdamaian" Gaza dan mengonfirmasi kepemimpinan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG). Ini merupakan bagian dari rencana 20 poin Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengakhiri perang genosida Israel di Gaza.

Dalam sebuah pernyataan pada Jumat (16/1/2026), Gedung Putih mengatakan NCAG akan dipimpin oleh Dr. Ali Sha’ath, mantan wakil menteri Otoritas Palestina.

Sha’ath digambarkan sebagai "pemimpin teknokrat yang sangat dihormati" yang akan mengawasi pemulihan layanan publik, membangun kembali lembaga-lembaga sipil, dan menstabilkan kehidupan sehari-hari di Gaza, sambil meletakkan dasar bagi pemerintahan jangka panjang.

Gedung Putih juga mengumumkan pembentukan Dewan Eksekutif untuk mendukung pemerintahan dan penyampaian layanan di bawah "Dewan Perdamaian."

 

      
