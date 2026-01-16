Trump Bentuk Dewan Perdamaian Gaza, Klaim Jadi Kunci Akhiri Konflik Palestina-Israel

WASHINGTON – Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pembentukan sebuah badan bernama “Dewan Perdamaian Gaza”, yang disebut sebagai elemen kunci tahap kedua dari rencana perdamaian Gaza yang didukung Amerika Serikat.

Pengumuman tersebut disampaikan Trump melalui platform media sosial miliknya, Truth Social, pada Kamis 15 Januari 2026.

“Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk mengumumkan bahwa DEWAN PERDAMAIAN telah dibentuk,” tulis Trump. Ia menambahkan bahwa susunan anggota dewan tersebut akan diumumkan dalam waktu dekat.

Trump bahkan mengklaim badan tersebut sebagai yang paling prestisius sepanjang sejarah.

“Saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa ini adalah Dewan Terhebat dan Paling Bergengsi yang pernah dibentuk kapan pun, di mana pun,” ujarnya.