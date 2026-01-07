Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Arab Saudi Bangun Kamp untuk Warga Gaza yang Kembali dari Pengungsian

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 07 Januari 2026 |13:00 WIB
Arab Saudi Bangun Kamp untuk Warga Gaza yang Kembali dari Pengungsian
Kamp di Tel al-Hawa yang dibangun Arab Saudi untuk warga Gaza yang kembali. (Foto: SPA)
A
A
A

JAKARTA – Kerajaan Arab Saudi melalui Pusat Bantuan Kemanusiaan Raja Salman (KSRelief) mulai mendirikan kamp baru di Kota Gaza yang diperuntukkan bagi warga Palestina yang kembali dari pengungsian paksa di Gaza Tengah dan Selatan. Pendirian kamp ini merupakan bagian dari kampanye Arab Saudi untuk membantu rakyat Palestina di Gaza sekaligus wujud kepedulian terhadap mereka.

Pendirian kamp dilakukan di wilayah Tel al-Hawa, salah satu bagian Kota Gaza yang paling terdampak perang. Warga kembali ke daerah mereka yang hancur tanpa memiliki tempat tinggal layak atau infrastruktur dasar, sehingga penyediaan tempat berlindung yang aman menjadi prioritas kemanusiaan mendesak yang tidak dapat ditunda.

Diwartakan SPA, Pusat Budaya dan Warisan Saudi sebagai mitra pelaksana KSRelief di Gaza bertugas mengawasi pelaksanaan pendirian kamp ini di lapangan. Selain itu, lembaga tersebut juga menyalurkan paket sembako kepada warga sebagai dukungan pada tahap awal kepulangan mereka, sekaligus mendukung upaya stabilisasi di tengah kondisi kehidupan yang sulit.

 

