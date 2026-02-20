Vatikan Menolak Bergabung dengan Dewan Perdamaian Trump

WASHINGTON – Vatikan tidak akan berpartisipasi dalam inisiatif yang disebut “Board of Peace” atau “Dewan Perdamaian” oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, demikian diumumkan Kardinal Pietro Parolin, pejabat diplomatik tertinggi Vatikan. Ia menambahkan bahwa upaya untuk menangani situasi krisis seharusnya dikelola oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Paus Leo, paus AS pertama sekaligus kritikus beberapa kebijakan Trump, diundang untuk bergabung dengan dewan tersebut pada Januari.

Di bawah rencana Gaza Trump yang menghasilkan gencatan senjata rapuh pada Oktober, dewan tersebut dimaksudkan untuk mengawasi pemerintahan sementara Gaza. Trump kemudian mengatakan bahwa dewan itu, dengan dirinya sebagai ketua, akan diperluas untuk menangani konflik global.

Italia dan Uni Eropa telah menyatakan bahwa perwakilan mereka berencana hadir sebagai pengamat karena tidak bergabung dengan dewan tersebut.