Kedubes Arab Saudi Gelar Buka Puasa Bersama, Dihadiri Menko hingga Anies

JAKARTA – Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia menggelar acara buka puasa bersama, yang dihadiri sejumlah pejabat negara, mulai dari menteri koordinator hingga Menteri Agama.

Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal bin Abdullah Amodi, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Founding Day atau Hari Berdirinya Arab Saudi yang diperingati setiap 22 Februari.

"Selain mengadakan iftar bersama, kegiatan ini juga merupakan rangkaian dari Founding Day atau hari berdirinya Arab Saudi yang diperingati pada 22 Februari," kata Faisal didampingi penerjemah di Hotel St. Regis, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (24/2/2026).

Dalam kesempatan itu, Faisal turut menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa kepada umat Islam di Indonesia.

"Dalam bulan suci ini beliau menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa kepada umat Islam di Indonesia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menjalankan ibadah puasa dengan lancar dan aman," ujarnya.