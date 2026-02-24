Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Amankan Avanza Berpelat Kedubes Rusia

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |12:52 WIB
Polisi Amankan Avanza Berpelat Kedubes Rusia
Polisi Amankan Avanza Berpelat Kedubes Rusia
A
A
A

JAKARTA - Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya mengamankan mobil Avanza Veloz yang kedapatan menggunakan pelat dinas Kedubes Rusia di Indonesia. Mobil itu diamankan karena pelat yang digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.

“Penindakan terhadap kendaraan Avanza Veloz yang menggunakan nopol Kedutaan CD 37 04 yang tidak sesuai dengan peruntukannya,” kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani kepada wartawan, Selasa (24/2/2026).

Penindakan ini kata dia dilakukan setelah kepolisian menerima adanya laporan dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) terkait laporan TNKB diplomatik palsu nomor CD 37 436 dan CD 37 04.

“(Diamankan) di Jalan Tol Dalam Kota Tegal Parang arah ke Barat pada Selasa 24 Februari 2026 pukul 08.15 WIB,” ujar dia.

Masih kata Ojo, pelat nomor CD 37 04 tersebut memang terdaftar di Kedubes Federasi Rusia dan diperuntukkan buat mobil jenis BMW.

Kemlu, kata dia, mendapatkan laporan dari Kedubes Rusia bahwa salah satu staf melihat pelat nomornya dipakai orang lain sehingga melaporkan ke Kemlu.

“Kemenlu bersurat ke Dirgakkum Korlantas Polri ditembuskan ke Dirlantas Polda Metro,” ungkapnya.

Dia menambahkan, pihaknya juga menerima laporan adanya pelat palsu dengan nomor CD 37 436. Dia mengatakan nomor pelat tersebut palsu alias tidak terdaftar dan mencatut kode Kedubes Rusia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/18/3203358//ilustrasi-JUTs_large.jpg
Ledakan Bom Guncang Moskow, Tewaskan Pelaku dan Seorang Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/18/3201670//rusia-ptux_large.jpg
Terungkap! Pemimpin Oposisi Rusia Alexei Navalny Tewas Dibunuh dengan Racun Katak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/18/3200460//presiden_ukraina_volodymyr_zelensky-pQ2H_large.jpg
Zelensky: AS Ingin Perang Rusia–Ukraina Berakhir pada Juni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/16/3200445//drone_merpati_neiry-e5tH_large.jpg
Startup Rusia Gunakan Implan Otak, Ubah Merpati Menjadi Drone Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/18/3199537//personel_sar_berupaya_memadamkan_api_di_sebuah_gedung_apartemen_setelah_serangan_rusia_di_kyiv_ukraina_3_februari_2026-XAdI_large.jpg
Rusia Lancarkan Serangan Terbesar, 71 Rudal dan 450 Drone Hantam Jaringan Energi Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/338/3198465//viral-AlhV_large.jpg
Viral Porsche Cayenne Pakai Pelat Kemhan Melintas di Lanud Halim, Pengemudinya Ditangkap!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement