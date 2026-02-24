Ledakan Bom Guncang Moskow, Tewaskan Pelaku dan Seorang Polisi

MOSKOW — Seorang penyerang tak dikenal meledakkan sebuah alat peledak di dekat kendaraan patroli di Moskow, Rusia, pada Selasa (24/2/2026) dini hari. Ledakan menewaskan pelaku dan seorang petugas polisi, serta melukai dua petugas lainnya, kata para pejabat.

Insiden itu terjadi sekitar pukul 00.05 waktu setempat, ketika seorang individu tak dikenal mendekati kendaraan patroli polisi di Lapangan Savelovsky. Tak lama kemudian, sebuah alat peledak tak dikenal meledak, menurut pernyataan resmi dari Kementerian Dalam Negeri.

“Akibat tindakan pelaku kriminal, seorang petugas mengalami luka yang tidak dapat diselamatkan,” bunyi pernyataan tersebut, sebagaimana dilansir RT. Selain itu, dua petugas polisi lainnya terluka akibat ledakan dan telah dirawat di rumah sakit.

“Pemeriksaan rinci di lokasi kejadian di alun-alun dekat Stasiun Savelovsky serta analisis rekaman dari kamera pengawas eksternal telah memastikan bahwa pelaku tewas di tempat,” kata layanan pers kepolisian dalam sebuah pernyataan.

Area di sekitar Stasiun Savelovsky, sebuah pusat transportasi utama, dikordon setelah insiden tersebut karena para penyelidik dan teknisi bom menyisir lokasi kejadian untuk mencari bukti. Identitas dan motif pelaku masih belum diketahui.