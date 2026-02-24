Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ledakan Bom Guncang Moskow, Tewaskan Pelaku dan Seorang Polisi

Rahman Asmardika , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |10:47 WIB
Ledakan Bom Guncang Moskow, Tewaskan Pelaku dan Seorang Polisi
Ilustrasi.
A
A
A

MOSKOW — Seorang penyerang tak dikenal meledakkan sebuah alat peledak di dekat kendaraan patroli di Moskow, Rusia, pada Selasa (24/2/2026) dini hari. Ledakan menewaskan pelaku dan seorang petugas polisi, serta melukai dua petugas lainnya, kata para pejabat.

Insiden itu terjadi sekitar pukul 00.05 waktu setempat, ketika seorang individu tak dikenal mendekati kendaraan patroli polisi di Lapangan Savelovsky. Tak lama kemudian, sebuah alat peledak tak dikenal meledak, menurut pernyataan resmi dari Kementerian Dalam Negeri.

“Akibat tindakan pelaku kriminal, seorang petugas mengalami luka yang tidak dapat diselamatkan,” bunyi pernyataan tersebut, sebagaimana dilansir RT. Selain itu, dua petugas polisi lainnya terluka akibat ledakan dan telah dirawat di rumah sakit.

“Pemeriksaan rinci di lokasi kejadian di alun-alun dekat Stasiun Savelovsky serta analisis rekaman dari kamera pengawas eksternal telah memastikan bahwa pelaku tewas di tempat,” kata layanan pers kepolisian dalam sebuah pernyataan.

Area di sekitar Stasiun Savelovsky, sebuah pusat transportasi utama, dikordon setelah insiden tersebut karena para penyelidik dan teknisi bom menyisir lokasi kejadian untuk mencari bukti. Identitas dan motif pelaku masih belum diketahui.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Moskow ledakan bom Rusia
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/18/3201670//rusia-ptux_large.jpg
Terungkap! Pemimpin Oposisi Rusia Alexei Navalny Tewas Dibunuh dengan Racun Katak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/18/3200460//presiden_ukraina_volodymyr_zelensky-pQ2H_large.jpg
Zelensky: AS Ingin Perang Rusia–Ukraina Berakhir pada Juni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/16/3200445//drone_merpati_neiry-e5tH_large.jpg
Startup Rusia Gunakan Implan Otak, Ubah Merpati Menjadi Drone Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/18/3199537//personel_sar_berupaya_memadamkan_api_di_sebuah_gedung_apartemen_setelah_serangan_rusia_di_kyiv_ukraina_3_februari_2026-XAdI_large.jpg
Rusia Lancarkan Serangan Terbesar, 71 Rudal dan 450 Drone Hantam Jaringan Energi Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/18/3197140//presiden_rusia_vladimir_putin-VO30_large.jpeg
Usai Pertemuan Putin dan Utusan AS, Rusia Peringatkan Perdamaian Ukraina Tak Bisa Instan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/20/320/3196381//bripda_rio-K95c_large.jpg
Segini Kisaran Gaji Bripda Rio Sebagai Tentara Bayaran Rusia
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement