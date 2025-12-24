Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Ledakan Bom di Moskow Tewaskan 2 Polisi Rusia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |18:22 WIB
Ledakan Bom di Moskow Tewaskan 2 Polisi Rusia
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA – Tiga orang, termasuk dua petugas polisi, tewas dalam ledakan bom di Moskow, kata pihak berwenang Rusia. Insiden ini terjadi hanya beberapa hari setelah ledakan bom lain menewaskan seorang jenderal di ibu kota Rusia tersebut.

Dua petugas polisi lalu lintas melihat “orang yang mencurigakan” di dekat mobil polisi di Jalan Yeletskaya, Moskow. Ketika mereka mendekati tersangka untuk menahannya, sebuah alat peledak meledak, kata Komite Investigasi Rusia sebagaimana dilansir BBC.

Kedua petugas polisi tersebut meninggal karena luka-luka yang diderita, bersama dengan seorang individu lain yang berdiri di dekatnya.

Ledakan itu terjadi di dekat lokasi di mana seorang jenderal senior Rusia tewas dalam pemboman mobil di ibu kota pada Senin (21/12/2025).

Letnan Jenderal Fanil Sarvarov meninggal setelah sebuah alat peledak – yang ditanam di bawah mobil – meledak.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/18/3191306//ilustrasi-QGBc_large.jpg
Jenderal Rusia Tewas dalam Ledakan Bom Mobil di Moskow
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/18/3190784//ilustrasi-k3zR_large.jpg
Rusia Kerahkan Rudal Berkemampuan Nuklir Oreshnik ke Belarus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/18/3190602//presiden_rusia_vladimir_putin-OjVE_large.jpg
Putin: Rusia Akan Rebut Lebih Banyak Wilayah Ukraina Jika Pembicaraan Damai Digagalkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/18/3189138//prabowo_dan_putin-ZG1W_large.jpg
Putin Tawarkan Prabowo Kerja Sama Pertahanan hingga Pertanian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/18/3189135//prabowo_dan_putin-5gIs_large.jpg
Canda Prabowo saat Undang Putin ke Indonesia: Jangan ke India Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/18/3189107//prabowo-XeYx_large.jpg
Bertemu Prabowo, Putin Siap Perkuat Kerja Sama Teknologi Nuklir hingga Militer
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement