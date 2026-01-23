Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Usai Pertemuan Putin dan Utusan AS, Rusia Peringatkan Perdamaian Ukraina Tak Bisa Instan

Awaludin , Jurnalis-Jum'at, 23 Januari 2026 |17:24 WIB
Usai Pertemuan Putin dan Utusan AS, Rusia Peringatkan Perdamaian Ukraina Tak Bisa Instan
Presiden Rusia Vladimir Putin (Foto: AP News)
A
A
A

JAKARTA – Rusia, Ukraina, dan Amerika Serikat dijadwalkan menggelar pembicaraan keamanan di Abu Dhabi pada Jumat mendatang. Namun, Moskow menegaskan bahwa perdamaian yang langgeng tidak akan tercapai tanpa penyelesaian persoalan wilayah.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan larut malam dengan tiga utusan Amerika Serikat. Ajudan Kremlin, Yuri Ushakov mengatakan, pembicaraan yang dimulai menjelang tengah malam itu berlangsung selama sekitar empat jam dan bersifat “substantif, konstruktif, dan sangat jujur”.

Dalam pembicaraan keamanan tiga pihak di Abu Dhabi, Rusia akan diwakili oleh Laksamana Igor Kostyukov. Sementara itu, utusan investasi Kirill Dmitriev dijadwalkan menggelar pertemuan terpisah dengan utusan Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, untuk membahas isu ekonomi.

Meski demikian, Ushakov menegaskan belum ada terobosan besar dari pertemuan tersebut. Ia mengatakan Putin kembali menekankan bahwa tanpa penyelesaian masalah teritorial sesuai formula yang disepakati dalam pertemuan puncak Trump–Putin di Anchorage, Alaska, tahun lalu, tidak akan ada penyelesaian jangka panjang.

"Tanpa menyelesaikan masalah teritorial, tidak ada harapan mencapai perdamaian yang berkelanjutan," ujar Ushakov, seperti dilansir dari Reuters, Jumat (23/1/2026).

 

