INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Serangan Rudal Rusia Hantam Kharkiv, Tewaskan Setidaknya 10 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |18:04 WIB
KYIV — Serangan rudal Rusia pada Sabtu (7/3/2026) menghantam sebuah bangunan apartemen berlantai lima di Kharkiv, menewaskan setidaknya 10 orang, termasuk dua anak, kata pejabat setempat. Serangan tersebut juga menyebabkan setidaknya 16 orang lainnya mengalami luka-luka.

Presiden Volodymyr Zelensky mengutuk serangan itu dan menyerukan tanggapan internasional. Ia mengatakan bahwa Rusia menyerang Ukraina semalam dengan 29 rudal dan 480 drone, menargetkan fasilitas energi di Kyiv dan wilayah tengah lainnya, dengan kerusakan dilaporkan di setidaknya tujuh lokasi lain di seluruh negeri.

Menurut data awal, sistem pertahanan udara menembak jatuh 19 rudal dan 453 drone, sementara 9 rudal dan 26 drone serang tercatat mengenai sasaran di 22 lokasi.

Di Kharkiv, tim darurat menyisir reruntuhan untuk mencari korban selamat. Di antara korban tewas terdapat seorang guru sekolah dasar dan putranya, seorang siswa kelas dua, yang tewas di rumah mereka, serta seorang siswa kelas delapan yang meninggal bersama ibunya, menurut Wali Kota Ihor Terekhov.

 

