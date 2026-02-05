Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Zelensky Ungkap 55.000 Tentara Ukraina Tewas dalam Konflik dengan Rusia

Rahman Asmardika , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |11:20 WIB
Zelensky Ungkap 55.000 Tentara Ukraina Tewas dalam Konflik dengan Rusia
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. (Foto: EPA)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Volodymyr Zelensky mengungkapkan bahwa jumlah tentara Ukraina yang tewas di medan perang diperkirakan mencapai 55.000 orang. Pernyataan ini disampaikan Zelensky di tengah dorongan yang semakin kuat bagi Ukraina untuk duduk di meja negosiasi guna menghentikan konfliknya dengan Rusia.

"Di Ukraina, secara resmi jumlah tentara yang tewas di medan perang – baik profesional maupun wajib militer – adalah 55.000," kata Zelensky dalam wawancara dengan France 2 TV yang disiarkan pada Rabu (4/2/2026).

Berbicara dalam komentar yang diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis, ia menambahkan bahwa "sejumlah besar orang" secara resmi dianggap hilang.

Sebelumnya, laporan dari Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) menyebutkan bahwa hampir dua juta personel militer telah tewas, terluka, atau hilang dalam perang. Laporan tersebut menyatakan bahwa perang Rusia telah mengakibatkan sekitar 1,2 juta korban jiwa di pihak Rusia dan antara 500.000 hingga 600.000 korban jiwa di pihak Ukraina.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/18/3199537//personel_sar_berupaya_memadamkan_api_di_sebuah_gedung_apartemen_setelah_serangan_rusia_di_kyiv_ukraina_3_februari_2026-XAdI_large.jpg
Rusia Lancarkan Serangan Terbesar, 71 Rudal dan 450 Drone Hantam Jaringan Energi Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/28/18/3197991//ledakan_nuklir-oH6y_large.jpg
Ilmuwan Dunia Peringatkan: Jam Kiamat Kini Tinggal 85 Detik, Perang dan AI Jadi Pemicu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/23/18/3197140//presiden_rusia_vladimir_putin-VO30_large.jpeg
Usai Pertemuan Putin dan Utusan AS, Rusia Peringatkan Perdamaian Ukraina Tak Bisa Instan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/337/3196102//viral-0pe4_large.jpg
Jejak Pelarian Bripda Rio hingga Jadi Tentara Bayaran Rusia untuk Bertempur di Donbas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/337/3196091//viral-320o_large.jpg
Bripda Rio Dipecat dari Brimob Usai Desersi Jadi Tentara Bayaran Rusia di Palagan Ukraina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/18/3194976//ilustrasi-NSAn_large.jpg
Inggris Akan Kembangkan Rudal Balistik Taktis untuk Ukraina, Kode Nama: Nightfall
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement