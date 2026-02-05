Zelensky Ungkap 55.000 Tentara Ukraina Tewas dalam Konflik dengan Rusia

JAKARTA – Presiden Volodymyr Zelensky mengungkapkan bahwa jumlah tentara Ukraina yang tewas di medan perang diperkirakan mencapai 55.000 orang. Pernyataan ini disampaikan Zelensky di tengah dorongan yang semakin kuat bagi Ukraina untuk duduk di meja negosiasi guna menghentikan konfliknya dengan Rusia.

"Di Ukraina, secara resmi jumlah tentara yang tewas di medan perang – baik profesional maupun wajib militer – adalah 55.000," kata Zelensky dalam wawancara dengan France 2 TV yang disiarkan pada Rabu (4/2/2026).

Berbicara dalam komentar yang diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis, ia menambahkan bahwa "sejumlah besar orang" secara resmi dianggap hilang.

Sebelumnya, laporan dari Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) menyebutkan bahwa hampir dua juta personel militer telah tewas, terluka, atau hilang dalam perang. Laporan tersebut menyatakan bahwa perang Rusia telah mengakibatkan sekitar 1,2 juta korban jiwa di pihak Rusia dan antara 500.000 hingga 600.000 korban jiwa di pihak Ukraina.