Waspada! Hujan Disertai Petir Berpotensi Guyur Jabodetabek Siang hingga Sore Hari

JAKARTA - Warga Jabodetabek diimbau untuk mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir serta angin kencang pada Kamis, (5/2/2026), terutama pada siang hingga sore hari.

Pada pagi hari, cuaca umumnya berawan. Menjelang siang, potensi hujan ringan hingga sedang diperkirakan muncul di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, serta Kabupaten Tangerang.

Memasuki siang hingga sore hari, cuaca di Jabodetabek diprediksi berawan tebal dengan potensi hujan ringan hingga sedang yang dapat meluas ke Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota Tangerang, serta Kabupaten dan Kota Bekasi.

Dari sisi suhu udara, wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan berada pada kisaran 20–26 derajat Celsius, sedangkan wilayah Jabodetabek lainnya berkisar antara 22–28 derajat Celsius. Kelembapan udara relatif tinggi, yakni sekitar 74–95 persen.

Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap kemungkinan cuaca ekstrem, khususnya saat beraktivitas di luar ruangan pada siang dan sore hari, serta memperhatikan perkembangan informasi cuaca terkini.

