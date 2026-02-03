Waspada! Gelombang Tinggi 4 Meter Mengintai hingga 6 Februari 2026

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 3–6 Februari 2026.

BMKG mencatat pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari utara hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar 4–20 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari barat hingga barat laut dengan kecepatan angin berkisar 4–30 knot.

“Kecepatan angin tertinggi terpantau di Laut Flores, Laut Banda, dan Laut Arafura,” tulis BMKG, Selasa (3/2/2026).

Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1,25–2,5 meter berpeluang terjadi di Selat Malaka bagian utara, Samudra Hindia barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia barat Bengkulu, Laut Natuna Utara, Selat Karimata bagian selatan, Laut Jawa bagian tengah, Samudra Hindia selatan Banten, Samudra Hindia selatan Jawa Tengah, dan Samudra Hindia selatan Jawa Timur.

Samudra Hindia selatan NTB, Laut Bali, Laut Flores, Selat Malaka bagian selatan, Laut Sulawesi bagian tengah, Laut Banda, Laut Arafura bagian tengah, Laut Arafura bagian utara, Samudra Pasifik utara Papua, Samudra Hindia barat Aceh, Samudra Hindia barat Kepulauan Mentawai, Samudra Hindia barat Lampung, Selat Karimata bagian utara, Laut Jawa bagian barat, Laut Jawa bagian timur, dan Samudra Hindia selatan Jawa Barat.