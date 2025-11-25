BMKG Keluarkan Peringatan Dini Gelombang Tinggi Capai 4 Meter

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 25–28 November 2025.

Gelombang tinggi ini disebabkan Siklon Tropis Fina di Laut Timor wilayah perairan sebelah barat daya Darwin, Australia, Bibit Siklon Tropis 95B di Selat Malaka sebelah timur Aceh, dan Bibit Siklon Tropis 92W di Laut Filipina sebelah utara Maluku Utara.

"Memicu peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang. Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar 6–30 knot," tulis keterangan pers yang dibagikan Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama BMKG, Selasa (25/11/2025).

Sementara itu, di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 6–25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Malaka bagian tengah. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1,25–1,5 meter yang berpeluang terjadi di daerah berikut:

Selat Malaka bagian tengah, Samudra Hindia barat Kep. Mentawai, Samudra Hindia barat Lampung, Samudra Hindia selatan Jawa Barat, Samudra Hindia selatan DI Yogyakarta.