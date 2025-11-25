Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG Keluarkan Peringatan Dini Gelombang Tinggi Capai 4 Meter

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 25 November 2025 |09:27 WIB
BMKG Keluarkan Peringatan Dini Gelombang Tinggi Capai 4 Meter
Ilustrasi gelombang tinggi (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di beberapa wilayah perairan pada 25–28 November 2025.

Gelombang tinggi ini disebabkan Siklon Tropis Fina di Laut Timor wilayah perairan sebelah barat daya Darwin, Australia, Bibit Siklon Tropis 95B di Selat Malaka sebelah timur Aceh, dan Bibit Siklon Tropis 92W di Laut Filipina sebelah utara Maluku Utara.

"Memicu peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang. Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan angin berkisar 6–30 knot," tulis keterangan pers yang dibagikan Biro Hukum, Humas, dan Kerjasama BMKG, Selasa (25/11/2025).

Sementara itu, di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 6–25 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Malaka bagian tengah. Kondisi tersebut menyebabkan peningkatan gelombang setinggi 1,25–1,5 meter yang berpeluang terjadi di daerah berikut:

Selat Malaka bagian tengah, Samudra Hindia barat Kep. Mentawai, Samudra Hindia barat Lampung, Samudra Hindia selatan Jawa Barat, Samudra Hindia selatan DI Yogyakarta.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/340/3179956/gelombang-MLFl_large.jpg
Waspada! Gelombang Laut Tinggi Capai 4 Meter hingga 31 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/337/3171392/gelombang_tinggi-4Lkw_large.jpg
Waspada! Gelombang Tinggi 4 Meter Intai Laut Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/337/3168413/viral-FBVo_large.jpg
Alert! Gelombang Laut Tinggi Terjang Sejumlah Wilayah pada 8 hingga 11 September
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/337/3160097/gelombang_tinggi-n1gD_large.jpg
Waspada! Gelombang Tinggi 6 Meter Intai Perairan Indonesia pada 3-6 Agustus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/337/3144504/gelombang_tinggi-GZ0k_large.jpg
Waspada, Gelombang Tinggi 4 Meter Intai Perairan RI pada 4-7 Juni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/337/3143759/gelombang_tinggi-Seru_large.jpg
Waspada, Gelombang Tinggi 4 Meter Berpotensi Terjang Sejumlah Perairan 1-4 Juni
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement