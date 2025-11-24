Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Indonesia Dikepung Bibit Siklon Tropis Fina, Waspada Hujan Lebat hingga Gelombang Tinggi

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 24 November 2025 |01:04 WIB
Indonesia Dikepung Bibit Siklon Tropis Fina, Waspada Hujan Lebat hingga Gelombang Tinggi
Indonesia Dikepung Bibit Siklon Tropis Fina, Waspada Hujan Lebat hingga Gelombang Tinggi (Ilustrasi/Freepik)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan Bibit Siklon Tropis 95B, Bibit Siklon Tropis 92W, dan Siklon Tropis FINA terpantau di laut sekitar wilayah Indonesia. Ketiga gangguan atmosfer ini memberikan dampak berupa potensi hujan lebat hingga gelombang tinggi.

1. Bibit Siklon Tropis

BMKG mencatat, saat ini Bibit Siklon Tropis 95B terjadi di sekitar Selat Malaka, sebelah timur Aceh. BMKG memperkirakan bibit siklon tropis ini memiliki peluang rendah untuk berkembang menjadi siklon tropis pada 24-72 jam ke depan.

Selanjutnya adalah Bibit Siklon Tropis 92W yang hadir di wilayah Samudra Pasifik, sebelah utara Papua. Sejak data diambil pukul 07.00 WIB, kecepatan angin tersebut adalah 28 km/jam dan bergerak ke arah barat.

BMKG juga memastikan dalam 24-72 jam ke depan, Bibit Siklon Tropis 92W memiliki peluang rendah untuk berubah menjadi siklon tropis. 

Terakhir, bibit yang telah menjadi Siklon Tropis FINA ada di Perairan barat Darwin Australia.

"Intensitas Siklon Tropis FINA diperkirakan meningkat dalam 24 jam ke depan. Setelah 24 jam, intensitasnya akan menurun dan bergerak ke arah Barat Daya menjauhi wilayah Indonesia," tulis BMKG dalam keterangannya, Minggu (23/11/2025).

Meski Bibit Siklon Tropis 95B, Bibit Siklon Tropis 92W dan Siklon Tropis FINA tak ada secara langsung di wilayah Indonesia, ketiganya tetap membawa dampak langsung dan tidak langsung terhadap cuaca ekstrem di Indonesia. 

Dampak cuaca ekstrem ini mencakup hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, angin kencang, dan gelombang laut tinggi yang perlu diperhatikan hingga Senin, 24 November 2025.

 

