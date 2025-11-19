Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bibit Siklon Tropis 97S Menguat, BMKG: Waspada Cuaca Ekstrem di Indonesia Timur

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 19 November 2025 |06:29 WIB
Bibit Siklon Tropis 97S Menguat, BMKG: Waspada Cuaca Ekstrem di Indonesia Timur
Ilustrasi cuaca ekstrem (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait peningkatan status Bibit Siklon Tropis 97S. Bibit siklon yang saat ini terpantau di Laut Timor selatan Kepulauan Babar–Tanimbar ini berada dalam kategori peluang tinggi untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 hingga 72 jam ke depan.

Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menjelaskan masyarakat di wilayah timur Indonesia diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat dan gelombang tinggi akibat dampak penguatan status 97S. Namun, ia meminta masyarakat untuk tetap tenang, tidak panik berlebihan, tetapi tetap waspada.

“BMKG hadir memantau perkembangan 97S ini setiap saat. Masyarakat tidak perlu cemas, kuncinya adalah tetap waspada dan terus memantau informasi resmi. Mari kita jaga keselamatan diri dan keluarga dengan mengikuti arahan petugas di lapangan serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi,” kata Faisal, dikutip Rabu (18/11/2025).

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto menjelaskan berdasarkan pemantauan melalui Tropical Cyclone Warning Center (TCWC), pusat sirkulasi 97S berada di sekitar koordinat 10.0°LS 130.6°BT. Struktur sirkulasinya terpantau semakin tertutup dengan perluasan area berawan yang telah mencakup lebih dari setengah lingkaran di sekitar pusat sistem.

“Penguatan status 97S didukung oleh kondisi atmosfer dan laut yang sangat kondusif, termasuk suhu muka laut yang hangat (28–30°C) serta aktivitas Madden–Julian Oscillation (MJO) yang aktif di wilayah tersebut dan meningkatkan pembentukan awan hujan di sekitarnya,” ujar Guswanto.

