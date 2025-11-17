Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kapolri-Menhub Bahas Persiapan Nataru 2026, Fokus Pengamanan Jalur hingga Cuaca Ekstrem

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 17 November 2025 |21:55 WIB
Kapolri-Menhub Bahas Persiapan Nataru 2026, Fokus Pengamanan Jalur hingga Cuaca Ekstrem
Kapolri-Menhub Bahas Persiapan Nataru 2026/Okezone
A
A
A

JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan audiensi bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan jajaran untuk membahas persiapan pengamanan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026, Senin (17/11/2025).

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho mengatakan, pertemuan ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam memastikan kelancaran mobilitas masyarakat menjelang Nataru.

‘’Kita ingin memastikan bahwa pengamanan Natal dan Tahun Baru pada tahun bisa berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan lebih baik dari pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya,” ucap Sandi di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan.

Dijelaskan Sandi, pertemuan itu sejumlah fokus pembahasan disorot, mulai dari pengamanan jalur mudik, kesiapan moda transportasi, hingga pengawasan jembatan penyeberangan yang diperkirakan akan padat saat libur panjang.

“Dan pada pertemuan tadi, disampaikan fokus-fokus pembicaraan baik itu terkait dengan bagaimana pengamanan jalur, moda transportasi yang akan nanti akan banyak digunakan oleh masyarakat, kemudian jembatan-jembatan penyeberangan,” ujar dia.

 

Halaman:
1 2
      
