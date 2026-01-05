Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

6 Kapolres di Polda Metro Dimutasi, Berikut Daftarnya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 05 Januari 2026 |16:46 WIB
6 Kapolres di Polda Metro Dimutasi, Berikut Daftarnya
Mutasi di Polda Metro Jaya (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
JAKARTA – Polda Metro Jaya menggelar upacara serah terima jabatan (setijab) sejumlah pejabat utama dan Kapolres jajaran yang dipimpin langsung Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri di Gedung Promoter, Senin (5/1/2026).

Sertijab ini merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri guna menjamin kesinambungan kepemimpinan dan peningkatan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

Dalam amanatnya, Asep menegaskan bahwa mutasi jabatan merupakan hal yang wajar dalam tubuh Polri sebagai bentuk pembinaan karier, penyegaran organisasi, serta upaya meningkatkan kinerja satuan.

“Serah terima jabatan ini diharapkan dapat membawa semangat baru, inovasi, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya,” kata Asep.

Ia juga menekankan kepada para pejabat yang baru dilantik agar segera beradaptasi dengan lingkungan tugasnya serta melanjutkan program-program yang telah berjalan dengan baik.

