Hari Ini Eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Disidang Etik Terkait Kasus Narkoba

Hari Ini Eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Disidang Etik Terkait Kasus Narkoba (Ist)

JAKARTA - Polri menggelar sidang etik terhadap eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, soal dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada hari ini, Kamis (19/2/2026).

1. Sidang Etik

"Sidang dilaksanakan di Gedung TNCC," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada awak media.

AKBP Didik telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menyita sebuah koper berwarna putih berisi berbagai jenis narkotika yang diduga milik AKBP Didik Putra Kuncoro.

Barang haram itu disita di rumah seorang Polisi Wanita (Polwan) bernama Aipda Dianita yang berada di kawasan Karawaci, Tangerang, Banten.

Temuan koper berisi narkoba itu berawal saat Didik ditangkap Biro Paminal Divisi Propam Polri pada Rabu, 11 Februari 2026, pukul 17.00 WIB, di wilayah Tangerang.

Setelah ditangkap, dari hasil interogasi diketahui adanya koper berwarna putih milik Didik di kediaman Aipda Dianita.