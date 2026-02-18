Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Disidang Etik Terkait Kasus Narkoba Besok

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |12:14 WIB
Eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Disidang Etik Terkait Kasus Narkoba Besok
Eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Disidang Etik Terkait Kasus Narkoba Besok
A
A
A

JAKARTA - Polri akan melakukan sidang etik terhadap eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro terkait dugaan penyalahgunaan narkoba pada hari, Kamis 19 Februari 2026.

"Gedung TNCC pukul 09.00 wib (kurang lebih), Kamis 19 Februari 2026," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada awak media, Rabu (18/2/2026).

Diketahui, AKBP Didik telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menyita sebuah koper berwarna putih berisikan berbagai jenis narkotika yang diduga milik dari AKBP Didik Putra Kuncoro.

Barang haram itu disita di rumah seorang Polisi Wanita (Polwan) bernama Aipda Dianita yang berada di kawasan Karawaci, Tangerang, Banten.

Temuan koper berisi narkoba itu berawal pada saat Didik ditangkap oleh Biro Paminal Divisi Propam Polri pada Rabu, 11 Februari pukul 17.00 WIB di wilayah Tangerang.

Setelah ditangkap, dari hasil interogasi diketahui adanya koper berwarna putih milik Didik di kediaman Polwan Aipda Dianita yang berada di kawasan Karawaci, Tangerang, Banten.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202073//narkoba-EwaN_large.jpg
Polisi Terjerat Narkoba, Pakar Hukum: Harus Dihukum Lebih Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/337/3201994//ketua_komisi_iii_dpr_ri_habiburokhman-wtDZ_large.jpg
Eks Kapolres Bima Terjerat Narkoba, DPR Minta Dihukum Berat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/320/3201869//rupiah-wNLa_large.jpg
Harta Kekayaan Eks Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro yang Jadi Tersangka Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/337/3201898//polri-UeaL_large.jpg
Profil dan Rekam Jejak Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Tersangka Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/337/3201885//polri-Bd1M_large.jpg
Terlibat Narkoba, Eks Kapolres Bima AKBP Didik Terancam Dipenjara Seumur Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/337/3201849//polri-1m0X_large.jpg
Polri: Eks Kapolres Bima AKBP Didik Simpan Narkoba untuk Dikonsumsi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement