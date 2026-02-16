Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Profil dan Rekam Jejak Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Tersangka Kasus Narkoba

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |14:09 WIB
Profil dan Rekam Jejak Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Tersangka Kasus Narkoba
Profil dan Rekam Jejak Kapolres Bima AKBP Didik Putra Tersangka Kasus Narkoba
A
A
A

JAKARTA – Profil dan rekam jejak Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra tersangka kasus narkoba, akan diulas lengkap dalam artikel Okezone. Dia terancam pidana seumur hidup terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkotika.

“Ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun, dan/atau pidana denda paling banyak kategori 6 senilai maksimal Rp2 miliar,” kata Kadiv Humas Polri Johnny Eddizon Isir, Senin (16/2/2026).

Didik Kuncoro Putro menjabat sebagai Kapolres Bima Kota sejak 14 Januari 2025. Dia menggantikan AKBP Yudha Pranata.

Pria kelahiran 30 Maret 1979 ini merupakan alumni Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 2004, yang menjadi awal perjalanan kariernya di institusi Polri.

Karier kepolisian AKBP Didik Kuncoro Putro terbilang cukup moncer, dia pernah bertugas di berbagai wilayah strategis, baik di daerah maupun ibu kota.

Didik mengawali tugas kepolisian di Polda Gorontalo selama sekitar dua tahun. Setelah itu, ia dimutasi ke Polda Metro Jaya dan dipercaya menjabat sebagai Kaurbinopsnal Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, sebuah posisi penting dalam pengendalian operasional reserse kriminal.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/337/3201885/polri-Bd1M_large.jpg
Terlibat Narkoba, Eks Kapolres Bima AKBP Didik Terancam Dipenjara Seumur Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/337/3201849/polri-1m0X_large.jpg
Polri: Eks Kapolres Bima AKBP Didik Simpan Narkoba untuk Dikonsumsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/337/3201842/eks_kapolres_bima-ciQ6_large.jpg
'Nyanyian' 2 Polisi Jerat Eks Kapolres Bima di Kasus Narkoba, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/338/3201707/narkoba-omr2_large.jpg
Polisi Tangkap 3 Bandit Narkoba di Tanah Abang dan Pamulang, Sita Ganja 15,5 Kg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201564/direktur_eksekutif_lemkapi_edi_hasibuan-n6jJ_large.jpg
Soal Dugaan Narkoba Kapolres Bima Kota, Lemkapi Minta Propam Usut Tuntas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201538/eks_kapolres_bima_akbp_didik_putro_kuncoro-RvXT_large.jpg
Koper Berisi Narkoba Diduga Milik AKBP Didik Disita dari Rumah Polwan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement