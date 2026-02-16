Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

'Nyanyian' 2 Polisi Jerat Eks Kapolres Bima di Kasus Narkoba, Begini Kronologinya

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |07:48 WIB
'Nyanyian' 2 Polisi Jerat Eks Kapolres Bima di Kasus Narkoba, Begini Kronologinya
AKBP Didik Putra Kuncoro (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro (DPK) dibekuk Biro Paminal Divpropam Polri bersama Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri terkait dugaan kasus narkotika. Pengungkapan perkara ini bermula dari “nyanyian” dua anggota polisi berpangkat Bripka dan AKP.

Kadiv Humas Polri Johnny Eddizon Isir, menjelaskan kasus tersebut terungkap setelah dua anggota berinisial Bripka IR dan AN ditangkap dalam perkara narkotika. Dari kediaman Bripka IR, polisi menemukan barang bukti sabu seberat 30,415 gram.

“Hasil interogasi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB, ditemukan keterlibatan dari AKP ML terhadap peredaran narkotika jenis sabu yang diamankan,” ungkap Isir saat ditemui di kantornya, Minggu (16/2/2026).

Selanjutnya, Subbid Paminal Bidpropam Polda NTB melakukan pemeriksaan urine terhadap AKP ML di Rumah Sakit Umum Kabupaten Bima. Hasil tes menunjukkan AKP ML positif mengandung amfetamin dan metamfetamin.

Polisi kemudian menggeledah ruang kerja dan rumah jabatan AKP ML. Dari penggeledahan tersebut, ditemukan lima bungkus sabu dengan berat netto 488,496 gram.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/338/3201707/narkoba-omr2_large.jpg
Polisi Tangkap 3 Bandit Narkoba di Tanah Abang dan Pamulang, Sita Ganja 15,5 Kg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201564/direktur_eksekutif_lemkapi_edi_hasibuan-n6jJ_large.jpg
Soal Dugaan Narkoba Kapolres Bima Kota, Lemkapi Minta Propam Usut Tuntas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201538/eks_kapolres_bima_akbp_didik_putro_kuncoro-RvXT_large.jpg
Koper Berisi Narkoba Diduga Milik AKBP Didik Disita dari Rumah Polwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201524/eks_kapolres_bima_akbp_didik_putro_kuncoro-VwHD_large.jpg
Tangkap Eks Kapolres Bima, Bareskrim Sita Koper Berisi Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201495/akbp_didik-OTcf_large.jpg
Kapolres Bima Kota Nonaktif Ditetapkan Tersangka Kasus Dugaan Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201392/polri-p0gB_large.jpg
Kapolres Bima Kota Dicopot karena Diduga Terima Aliran Dana dari Bandar Narkoba
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement