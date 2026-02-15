Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap 3 Bandit Narkoba di Tanah Abang dan Pamulang, Sita Ganja 15,5 Kg

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |07:41 WIB
Polisi Tangkap 3 Bandit Narkoba di Tanah Abang dan Pamulang, Sita Ganja 15,5 Kg
Ilustrasi penjara (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap tiga orang berinisial RA (30), TB (25), dan AW (33) terkait kasus peredaran narkoba di dua lokasi berbeda. Dari penangkapan tersebut, polisi mengamankan total 15,507 kilogram ganja.

Kanit 1 Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya AKP Arie mengatakan ketiganya ditangkap di kawasan parkir Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, serta di sebuah rumah kontrakan di Pamulang, Tangerang Selatan, pada Jumat 3 Februari 2026. 

“Ketiganya ditangkap di dua lokasi berbeda, yakni kawasan parkir Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat dan sebuah kontrakan di Pamulang, Tangerang Selatan,” ujar Arie, Minggu (15/2/2026).

Arie menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat. Saat penangkapan awal di Tanah Abang, petugas menyita 10 kilogram ganja yang disimpan dalam tas jinjing milik para tersangka.

“Polisi menemukan ganja seberat 10 kilogram yang disimpan dalam tas jinjing,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
ganja Polda Metro Jaya Narkoba
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201564/direktur_eksekutif_lemkapi_edi_hasibuan-n6jJ_large.jpg
Soal Dugaan Narkoba Kapolres Bima Kota, Lemkapi Minta Propam Usut Tuntas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201538/eks_kapolres_bima_akbp_didik_putro_kuncoro-RvXT_large.jpg
Koper Berisi Narkoba Diduga Milik AKBP Didik Disita dari Rumah Polwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201524/eks_kapolres_bima_akbp_didik_putro_kuncoro-VwHD_large.jpg
Tangkap Eks Kapolres Bima, Bareskrim Sita Koper Berisi Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201495/akbp_didik-OTcf_large.jpg
Kapolres Bima Kota Nonaktif Ditetapkan Tersangka Kasus Dugaan Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201392/polri-p0gB_large.jpg
Kapolres Bima Kota Dicopot karena Diduga Terima Aliran Dana dari Bandar Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/338/3201104/polri-kYFz_large.jpg
Polisi Tangkap Influencer AW dan Istrinya di Jaksel karena Berkebun Ganja, Terancam Hukuman Mati!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement