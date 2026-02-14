Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Soal Dugaan Narkoba Kapolres Bima Kota, Lemkapi Minta Propam Usut Tuntas

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Sabtu, 14 Februari 2026 |10:59 WIB
Soal Dugaan Narkoba Kapolres Bima Kota, Lemkapi Minta Propam Usut Tuntas
Soal Dugaan Narkoba Kapolres Bima Kota, Lemkapi Minta Propam Usut Tuntas (Okezone)
A
A
A

JAKARTA - AKBP Didik Putra Kuncoro resmi dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kapolres Bima Kota setelah namanya terseret dalam dugaan kasus narkoba

1. Diperiksa Propam

Perwira berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) itu kini tengah diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri.

Penonaktifan tersebut dilakukan sebagai bagian dari proses pemeriksaan internal guna memastikan penanganan perkara berjalan transparan dan profesional.

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan, menyatakan pihaknya mengapresiasi komitmen Kapolri yang dinilai tidak ragu menindak tegas anggota yang menyimpang.

“Kita sambut komitmen Kapolri yang tidak pernah ragu menindak anggota yang menyimpang. Kalau oknum ini terbukti menyimpang, dia layak dipecat dan diproses secara hukum,” ujar Edi kepada Okezone, Sabtu (14/2/2026).

Menurut Edi, dugaan keterlibatan oknum pejabat kepolisian, termasuk Kasat Reserse Narkoba Bima, dalam jaringan narkoba sangat memprihatinkan dan mencederai kepercayaan publik.

“Selama ini sanksi terhadap oknum Polri yang menyimpang sangat berat. Tapi anehnya masih ada saja yang terlibat. Kita minta ini menjadi kasus terakhir dan jangan lagi ada anggota Polri yang terlibat jaringan narkoba,” kata mantan anggota Kompolnas tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201538/eks_kapolres_bima_akbp_didik_putro_kuncoro-RvXT_large.jpg
Koper Berisi Narkoba Diduga Milik AKBP Didik Disita dari Rumah Polwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201524/eks_kapolres_bima_akbp_didik_putro_kuncoro-VwHD_large.jpg
Tangkap Eks Kapolres Bima, Bareskrim Sita Koper Berisi Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201495/akbp_didik-OTcf_large.jpg
Kapolres Bima Kota Nonaktif Ditetapkan Tersangka Kasus Dugaan Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/337/3201392/polri-p0gB_large.jpg
Kapolres Bima Kota Dicopot karena Diduga Terima Aliran Dana dari Bandar Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/338/3201104/polri-kYFz_large.jpg
Polisi Tangkap Influencer AW dan Istrinya di Jaksel karena Berkebun Ganja, Terancam Hukuman Mati!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/07/338/3200170/narkoba-zEU6_large.jpg
Edarkan Sabu, Seorang Wanita Diciduk di Kemayoran Jakpus
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement