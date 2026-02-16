Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Terlibat Narkoba, Eks Kapolres Bima AKBP Didik Terancam Dipenjara Seumur Hidup

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |12:44 WIB
Terlibat Narkoba, Eks Kapolres Bima AKBP Didik Terancam Dipenjara Seumur Hidup
AKBP Didik Putra Kuncoro (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Mantan Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro, terancam pidana seumur hidup terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkotika yang membelitnya.

“Ancaman pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun, dan/atau pidana denda paling banyak kategori 6 senilai maksimal Rp2 miliar,” kata Kadiv Humas Polri Johnny Eddizon Isir, Senin (16/2/2026).

Selain itu, AKBP Didik juga terancam pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak kategori 4 sebesar Rp200 juta. Dalam perkara ini, AKBP Didik disangkakan melanggar Pasal 609 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Sementara itu, Divisi Propam Polri akan menggelar sidang etik terhadap AKBP Didik pada Kamis, 19 Februari 2026 mendatang. Sidang etik terhadap AKBP Didik bakal berlangsung di Biro Wabprof Divisi Propam Polri.

“Kami tambahkan, untuk AKBP DPK saat ini akan menjalankan proses kode etik, dijadwalkan pada hari Kamis, 19 Februari 2026, akan melaksanakan sidang kode etik,” ujar Isir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/337/3201849/polri-1m0X_large.jpg
Polri: Eks Kapolres Bima AKBP Didik Simpan Narkoba untuk Dikonsumsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/337/3201842/eks_kapolres_bima-ciQ6_large.jpg
'Nyanyian' 2 Polisi Jerat Eks Kapolres Bima di Kasus Narkoba, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/338/3201707/narkoba-omr2_large.jpg
Polisi Tangkap 3 Bandit Narkoba di Tanah Abang dan Pamulang, Sita Ganja 15,5 Kg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201564/direktur_eksekutif_lemkapi_edi_hasibuan-n6jJ_large.jpg
Soal Dugaan Narkoba Kapolres Bima Kota, Lemkapi Minta Propam Usut Tuntas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201538/eks_kapolres_bima_akbp_didik_putro_kuncoro-RvXT_large.jpg
Koper Berisi Narkoba Diduga Milik AKBP Didik Disita dari Rumah Polwan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/337/3201524/eks_kapolres_bima_akbp_didik_putro_kuncoro-VwHD_large.jpg
Tangkap Eks Kapolres Bima, Bareskrim Sita Koper Berisi Narkoba
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement