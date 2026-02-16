Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polri: Eks Kapolres Bima AKBP Didik Simpan Narkoba untuk Dikonsumsi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |09:04 WIB
Polri: Eks Kapolres Bima AKBP Didik Simpan Narkoba untuk Dikonsumsi
Polri (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA – Polri mengungkap peruntukan sejumlah narkoba berbagai jenis yang ditemukan di dalam koper milik eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro.

Diketahui, koper berisi narkoba tersebut dititipkan di rumah seorang polisi wanita (polwan) bernama Aipda Dianita Agustina yang merupakan mantan anak buah AKBP Didik saat berdinas di Polda Metro Jaya.

Kasubdit III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Zulkarnain Harahap, mengatakan berdasarkan keterangan tersangka, narkoba itu diperoleh untuk dikonsumsi sendiri.

“Untuk dipakai, itulah yang diambil, didapat dari kasat, (untuk) konsumsi,” kata Zulkarnain, Senin (16/2/2026).

Zulkarnain menyebut hal itu diperkuat hasil pemeriksaan tes rambut terhadap AKBP Didik yang menunjukkan positif mengonsumsi narkoba.

“Waktu kita periksa urine, dia negatif. Dia dengan istrinya, dengan polwan, negatif. Tetapi Propam sudah melakukan uji rambut, positif. Sedangkan yang dua lagi, malam lagi keluar,” ujarnya.

Ia menambahkan, sejauh ini pihaknya belum menemukan indikasi bahwa narkoba tersebut hendak diperjualbelikan kembali oleh AKBP Didik.

