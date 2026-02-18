Hubungan AKBP Didik dan Polwan Dianita Terkuak Usai Koper Narkoba Ditemukan

JAKARTA - Polisi mengungkap hubungan antara eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, dengan seorang polwan bernama Aipda Dianita, terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba.

Kasubdit III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Kombes Zulkarnain Harahap, mengungkapkan bahwa Aipda Dianita diduga diminta oleh AKBP Didik untuk mengamankan koper berwarna putih yang berisi narkoba.

"Polwan tadi itu menurut pemeriksaan sekarang, dia hanya diminta untuk memindahkan koper, hanya itu saja," kata Zulkarnain kepada awak media, Rabu (18/2/2026).

Zulkarnain menyebut hubungan antara AKBP Didik dengan Aipda Dianita hanya sebatas mantan atasan dan bawahan, saat bertugas di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

"Dianita berdinas di Polres Tangsel, dulu anak buah Didik saat berdinas di Polda Metro," ujar Zulkarnain.