Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hubungan AKBP Didik dan Polwan Dianita Terkuak Usai Koper Narkoba Ditemukan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |12:31 WIB
Hubungan AKBP Didik dan Polwan Dianita Terkuak Usai Koper Narkoba Ditemukan
AKBP Didik (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Polisi mengungkap hubungan antara eks Kapolres Bima Kota, AKBP Didik Putra Kuncoro, dengan seorang polwan bernama Aipda Dianita, terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba.

Kasubdit III Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, Kombes Zulkarnain Harahap, mengungkapkan bahwa Aipda Dianita diduga diminta oleh AKBP Didik untuk mengamankan koper berwarna putih yang berisi narkoba.

"Polwan tadi itu menurut pemeriksaan sekarang, dia hanya diminta untuk memindahkan koper, hanya itu saja," kata Zulkarnain kepada awak media, Rabu (18/2/2026).

Zulkarnain menyebut hubungan antara AKBP Didik dengan Aipda Dianita hanya sebatas mantan atasan dan bawahan, saat bertugas di wilayah hukum Polda Metro Jaya.

"Dianita berdinas di Polres Tangsel, dulu anak buah Didik saat berdinas di Polda Metro," ujar Zulkarnain.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/18/337/3202216//polri-jztb_large.jpg
Eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Disidang Etik Terkait Kasus Narkoba Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202102//polri-fR6Z_large.jpg
Dor! Bos Narkoba Kelas Kakap Ditembak Bareskrim, Pelaku Sempat Ditangkap di Bandara Kualanamu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202133//polri-C4P1_large.jpg
Apartemen Mewah di Sunter Disulap Jadi Laboratorium Narkoba, Begini Awal Mula Terbongkarnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/337/3202073//narkoba-EwaN_large.jpg
Polisi Terjerat Narkoba, Pakar Hukum: Harus Dihukum Lebih Berat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/337/3201994//ketua_komisi_iii_dpr_ri_habiburokhman-wtDZ_large.jpg
Eks Kapolres Bima Terjerat Narkoba, DPR Minta Dihukum Berat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/320/3201869//rupiah-wNLa_large.jpg
Harta Kekayaan Eks Kapolres Bima AKBP Didik Putra Kuncoro yang Jadi Tersangka Kasus Narkoba
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement