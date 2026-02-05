Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Audiensi Bareng MUI, Kapolri Tekankan Perkuat Sinergitas Jaga NKRI-Wujudkan Indonesia Emas

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |16:37 WIB
Audiensi Bareng MUI, Kapolri Tekankan Perkuat Sinergitas Jaga NKRI-Wujudkan Indonesia Emas
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo audiensi dengan MUI (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi pengurus DPP Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2025–2030 di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu dibahas sejumlah hal, mulai dari menjaga NKRI hingga mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Sigit mengungkapkan Polri siap menjalin kerja sama dengan MUI dalam setiap kegiatan yang menyangkut kemaslahatan umat. Audiensi dihadiri Ketua DPP MUI Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid, yang juga Menteri ATR.

“Polri siap untuk bekerja sama dan melaksanakan rangkaian kegiatan pengamanan di setiap kegiatan yang akan dilaksanakan MUI untuk kemaslahatan umat,” kata Sigit dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2026).

Sigit menyambut baik permintaan MUI untuk bekerja sama terkait memperkuat kesiapsiagaan bencana alam di Indonesia. “Kedua, kami menyambut baik rencana pembuatan MoU terkait pelatihan dan penyiapan personel-personel dari MUI yang akan diberikan pelatihan terkait kesiapsiagaan maupun tanggap bencana. Dan setelah ini tentunya akan kita tindak lanjuti dengan hal-hal yang sifatnya lebih teknis. Apakah itu latihan dan hal lain yang diperlukan untuk menindaklanjuti MoU atau kerja sama yang akan kita laksanakan,” ujar Sigit.

Lebih lanjut, Sigit menegaskan Polri akan selalu memperkuat sinergisitas dengan MUI serta elemen bangsa lainnya untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199586/polri-zM0d_large.jpg
Hadiri Pemakaman, Kapolri: Pesan Eyang Meri Jadi Inspirasi dan Semangat Keluarga Besar Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199550/irwasum_polri_komjen_wahyu_widada-ObCe_large.jpg
Pimpin Pelepasan Jenazah, Irwasum Polri: Eyang Meri Sosok Sederhana, tapi Berperan Besar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199529/kapolri-ugNW_large.jpg
Melayat ke Rumah Duka, Kapolri: Lanjutkan Amanat Meriyati Hoegeng soal Jaga Polri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/337/3199485/viral-ZqyR_large.jpg
Kisah Istri Jenderal Hoegeng Jualan Kembang untuk Menyambung Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/337/3199144/polri-tTxL_large.jpg
Arahan Kapolri! Kakorlantas Minta Jajarannya Gaungkan Program Polantas Menyapa dan Melayani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/30/337/3198436/prabowo-B3D7_large.jpg
Awas Adu Domba, Lemkapi Yakin Kapolri dan Presiden Solid
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement