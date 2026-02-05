Audiensi Bareng MUI, Kapolri Tekankan Perkuat Sinergitas Jaga NKRI-Wujudkan Indonesia Emas

JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi pengurus DPP Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2025–2030 di Mabes Polri, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu dibahas sejumlah hal, mulai dari menjaga NKRI hingga mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Sigit mengungkapkan Polri siap menjalin kerja sama dengan MUI dalam setiap kegiatan yang menyangkut kemaslahatan umat. Audiensi dihadiri Ketua DPP MUI Bidang Penanggulangan Bencana Nusron Wahid, yang juga Menteri ATR.

“Polri siap untuk bekerja sama dan melaksanakan rangkaian kegiatan pengamanan di setiap kegiatan yang akan dilaksanakan MUI untuk kemaslahatan umat,” kata Sigit dalam jumpa pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/2/2026).

Sigit menyambut baik permintaan MUI untuk bekerja sama terkait memperkuat kesiapsiagaan bencana alam di Indonesia. “Kedua, kami menyambut baik rencana pembuatan MoU terkait pelatihan dan penyiapan personel-personel dari MUI yang akan diberikan pelatihan terkait kesiapsiagaan maupun tanggap bencana. Dan setelah ini tentunya akan kita tindak lanjuti dengan hal-hal yang sifatnya lebih teknis. Apakah itu latihan dan hal lain yang diperlukan untuk menindaklanjuti MoU atau kerja sama yang akan kita laksanakan,” ujar Sigit.

Lebih lanjut, Sigit menegaskan Polri akan selalu memperkuat sinergisitas dengan MUI serta elemen bangsa lainnya untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).