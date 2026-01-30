Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Awas Adu Domba, Lemkapi Yakin Kapolri dan Presiden Solid

Arief Setyadi , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |08:29 WIB
Awas Adu Domba, Lemkapi Yakin Kapolri dan Presiden Solid
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (Foto: Dok)
A
A
A

JAKARTA – Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan, menilai saat ini terdapat pihak-pihak tertentu yang terus membangun opini negatif seolah-olah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak loyal kepada Presiden Prabowo Subianto.

Opini tersebut, menurut Edi, sengaja disebarkan dengan tujuan yang sangat jelas, yakni mengadu domba Kapolri dengan Presiden.

“Tujuan menyebarkan opini itu sangat jelas, yaitu untuk mengadu domba Kapolri dengan Presiden Prabowo Subianto,” ujar Edi Hasibuan yang juga merupakan dosen Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta kepada Okezone, Jumat (30/1/2026).

Edi menegaskan, hubungan dan koordinasi antara Kapolri dan Presiden Prabowo hingga saat ini justru terlihat sangat baik dan solid, meskipun terus dihadapkan pada berbagai upaya adu domba.

Ia menilai Kapolri tetap fokus menjalankan tugas dan berkomitmen penuh dalam menyukseskan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di tengah masyarakat.

“Kami melihat Kapolri terus fokus menyukseskan program Asta Cita Presiden Prabowo. Program tersebut bahkan sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Edi mencontohkan sejumlah program yang kini telah berjalan, seperti pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Halaman:
1 2
      
