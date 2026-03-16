Sidak ke Lingkar Gentong, Kapolda Jabar: Saya Tak Mau Polisi Hanya Terima Laporan Macet!

Rohman Wibowo , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |02:01 WIB
Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan
TASIKMALAYA-  Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan melakukan sidak kesiapan jajaran Polres Tasikmalaya Kota yang mengurus kondusifitas arus kendaraan mudik Lebaran 2026 di jalur Lingkar Gentong. Menurutnya, perlu ada perhatian khusus di titik-titik kemacetan dan rawan kecelakaan lalu lintas.

"Saya tidak mau kita hanya menerima laporan kecelakaan atau kemacetan. Saya ingin semua bisa mengantisipasi. Kalau kecelakaan pasti ada penyebabnya, seperti supir mengantuk dan sebagainya," kata Rudi kepada Okezone di Tasikmalaya, Minggu (15/3/2026).

Rudi menyoroti tiga trouble spot dan satu black spot termasuk kawasan Lingkar Gentong sampai persimpangan Pasar Ciawi yang langganan menjadi lokasi penumpukan kendaraan dan kecelakaan. Seturut itu dia menitikberatkan perlu diterapkannya Yellow Box Junction. 

Marka jalan berbentuk kotak berwarna kuning dengan garis silang diagonal di persimpangan ini digadang-gadang untuk meminimalisir kemacetan. 

Dalam arahannya, Rudi pula mengingatkan jajarannya untuk selalu memperhatikan kondisi badan demi prima memberikan pelayanan. Sehingga perlu dilakukan pergantian personel secara teratur dalam patroli.

"Ini adalah operasi kemanusiaan yang kami utamakan manusia. Melayani manusia supaya mereka sampai dengan selamat di tempat tujuan mudiknya atau baliknya nanti dan keluarganya bahagia," pungkasnya.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Tasikmalaya Kota, AKP Riki Kustiawan menjelaskan black spot yang dimaksud adalah di Tanjakan Gentong. Di area ini terdapat tanjakan yang memiliki kemiringan sehingga memengaruhi kestabilan kendaraan saat berbelok.

 

Berita Terkait
Arus Mudik di Lingkar Gentong Tasikmalaya Terpantau Lengang, Kemacetan Diprediksi H-2 Lebaran
Tinjau Terminal Purabaya, Kapolri ke Sopir Bus: Hati-Hati dan Jaga Keselamatan Pemudik!
Tinjau Stasiun Gubeng, Kapolri: Beri Pelayanan Maksimal ke Pemudik!
Mudik Lebaran, 459 Ribu Kendaraan Mulai Tinggalkan Jakarta
Pemudik Mulai Ramai di Pelabuhan Merak
Kapolri ke Pemudik: Tolong Hati-Hati di Jalan, Jangan Paksakan Diri
