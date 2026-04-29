HOME NEWS NUSANTARA

Kapolri Ganjar Polda Riau Penghargaan Terkait Pengelolaan Anggaran

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 29 April 2026 |19:33 WIB
Kapolri Ganjar Polda Riau Penghargaan Terkait Pengelolaan Anggaran
Polda Riau dapat penghargaan dari Kapolri (Foto: Dok)
JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan penghargaan kepada Polda Riau sebagai Polda dengan nilai capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik kategori pagu sedang. Apresiasi tersebut tertuang dalam Piagam Penghargaan Nomor: Kep/585/IV/2026 yang ditandatangani langsung oleh Sigit di Jakarta tertanggal 23 April 2026.

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan, penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh personel mulai dari tingkat Polda sampai Polsek jajaran.

“Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota yang selama ini bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjaga integritas dalam pengelolaan anggaran negara,” ujar Herry, Rabu (29/4/2026).

Ia menegaskan, pengelolaan anggaran yang baik bukan sekadar soal administrasi, tetapi bagian penting dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat.
“Anggaran negara itu adalah amanah rakyat. Karena itu harus dikelola dengan baik, transparan, tepat guna, dan benar-benar memberi manfaat untuk mendukung pelayanan kepolisian kepada masyarakat,” sambungnya.

Kapolda juga menilai capaian tersebut menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Polda Riau untuk terus meningkatkan profesionalisme dan tata kelola organisasi yang bersih serta modern.

Keberhasilan tersebut juga tidak terlepas dari kekompakan personel di lapangan yang selama ini tetap bekerja menjalankan tugas-tugas pelayanan, pengamanan, penegakan hukum, hingga program-program sosial dan kemasyarakatan di tengah berbagai dinamika yang ada.

“Saya bangga dengan seluruh anggota. Banyak yang bekerja tanpa sorotan, tanpa panggung, tetapi tetap tulus menjalankan tugas untuk masyarakat. Penghargaan ini milik bersama, milik seluruh keluarga besar Polda Riau,” pungkasnya.

