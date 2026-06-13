Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Komandan OPM dan 7 Anaknya Buahnya Kembali ke NKRI, Serahkan 5 Senpi ke TNI

Awaludin , Jurnalis-Sabtu, 13 Juni 2026 |13:35 WIB
Komandan OPM dan 7 Anaknya Buahnya Kembali ke NKRI, Serahkan 5 Senpi ke TNI
Kupel Ngalum Oksibil bersama tujuh anggotanya kembali ke NKRI (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Komandan Batalion Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Komando Daerah Pertahanan (Kodap) XV, Kupel Ngalum Oksibil bersama tujuh anggotanya memutuskan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Didampingi keluarga, tokoh adat, tokoh agama, kepala distrik, serta ratusan warga, delapan anggota aktif TPNPB-OPM tersebut mendatangi pasukan Komando Operasi TNI Habema di Lapangan Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan.

Kupel Ngalum Oksibil dan tujuh anggotanya secara sukarela melepaskan seluruh atribut serta identitas TPNPB-OPM yang selama ini melekat pada diri mereka. Mereka juga menyerahkan lima pucuk senjata api milik TPNPB-OPM yang diterima langsung oleh Wakil Panglima Komando Operasi TNI Habema, Brigjen TNI Riyanto.

Dengan lantang, kedelapan anggota tersebut mengucapkan ikrar dan sumpah setia kepada NKRI. Momen itu disambut antusias oleh keluarga, tokoh adat dan agama, kepala distrik, serta ratusan masyarakat yang hadir di Kiwirok.

"Pertama, saya dan kita semua tentunya bersyukur, saudara kita Kupel Ngalum Oksibil dan tujuh anggotanya yang aktif di OPM kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi," ujar Brigjen TNI Riyanto kepada wartawan, Sabtu (13/6/2026).

Brigjen Riyanto mengaku bahagia dapat kembali menginjakkan kaki di Distrik Kiwirok, dan menyaksikan berbagai perubahan positif yang terus berkembang di tengah masyarakat.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/10/337/3223675//empat_prajurit_tni_yang_menjadi_terdakwa-6x9l_large.jpg
4 Prajurit TNI Hadapi Sidang Vonis Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223618//brigjen_nas-ysRf_large.jpg
Eks Ketua BEM UGM Ngaku Diimingi Proyek Miliaran oleh 'Lembaga Berbintang', Ini Respons TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223538//kapuspen_tni-p1Ur_large.jpg
Kapuspen TNI: Keterlibatan Prajurit Tangani Begal Demi Keamanan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/09/337/3223528//nas-1ACt_large.jpg
Gusur Sekolah Demi Kopdes Merah Putih di NTT, Ini Tanggapan Kapuspen TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/337/3222347//sidang_vonis_3_prajurit_tni_pelaku_penculikan_kacab_bank-1N3j_large.jpg
Hakim Vonis 3 Prajurit TNI Pelaku Penculikan Kacab Bank, Hukuman Terberat 13 Tahun Penjara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/02/337/3222162//dave_laksono-Ugch_large.jpg
DPR Pastikan TNI AL Berhak Setop Kapal Jenis Apa Pun Pelanggar Kedaulatan NKRI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement