TNI Murka, OPM yang Menembak Putra Terbaik Papua di Yahukimo Diburu Pasukan Gabungan!

YAHUKIMO - Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Yahukimo, Yones Yohame (35), tewas ditembak dalam serangan yang dilakukan kelompok bersenjata dari OPM Kodap XVI/Yahukimo di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Selasa 21 April 2026 malam. TNI pun berang dan bakal memburu pelaku hingga tertangkap.

Korban merupakan putra daerah yang aktif dalam pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Yahukimo. Peristiwa biadab itu terjadi sekitar pukul 20.20 WIT di Komplek Perumahan Eselon III.

Korban ditembak saat berada di depan tempat tinggalnya dan mengalami luka tembak di dada kanan. Saat itu, korban sempat dilarikan ke RSUD Dekai, namun dinyatakan meninggal dunia sekitar pukul 22.00 WIT.

Kejadian tersebut menambah daftar panjang kekejaman OPM yang menyasar warga sipil di wilayah Papua Pegunungan, termasuk terhadap aparatur sipil negara, tenaga kesehatan, guru, serta pekerja pendatang di sejumlah wilayah.

Kepala Penerangan Koops TNI Habema Letkol Inf Wirya Arthadiguna mengecam penembakan tersebut dan akan mengambil langkah lanjutan.

“Koops TNI Habema akan berkoordinasi dengan Polri dan melakukan pengejaran terhadap kelompok OPM yang terlibat dalam penembakan ini,” ujar Wirya dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).

Ia mengatakan, saat ini aparat gabungan TNI-Polri tengah melakukan pengejaran, pelaku diduga melarikan diri ke wilayah hutan. Koops TNI Habema juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada serta tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, sembari memastikan pengamanan di Papua Pegunungan terus diperkuat.

(Arief Setyadi)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.