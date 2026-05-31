Pentolan KKB Papua Penembak Pesawat Ditangkap!

TIMIKA - Personel Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 menangkap seorang pria berinisial EK (18) yang diduga anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Kodap VIII Intan Jaya pimpinan Apen Kobogau. EK diringkus di Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, pada Sabtu 30 Mei 2026 sekitar pukul 09.30 WIT.

“EK diamankan ketika personel Operasi Damai Cartenz melaksanakan patroli jalan kaki di area pemukiman warga Kota Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, dan saat ini seluruh proses penanganan masih terus berjalan sesuai prosedur hukum yang berlaku,” ujar Yusuf Sutejo, Minggu (31/5/2026).

“Dari hasil pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa dokumen yang diduga berkaitan dengan kelompok tersebut, uang tunai, serta dua unit telepon genggam yang saat ini masih dalam proses analisis forensik dan pendalaman,” ujar Kombes Pol. Yusuf Sutejo.