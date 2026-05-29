Satgas Sita Senjata Tajam saat Patroli Buru KKB di Nabire

JAKARTA - Satgas Damai Cartenz bersama jajaran Polres setempat menggelar patroli di wilayah Nabire, Papua, untuk memburu kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Patroli tersebut digelar pada Kamis 28 Mei 2026 malam. Kegiatan patroli dan razia itu juga bertujuan mempersempit serta menutup ruang gerak KKB di wilayah Kabupaten Nabire.

Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Irjen Faizal Ramadhani menegaskan, patroli dan razia malam merupakan langkah preventif yang terus dilakukan untuk menekan angka kriminalitas serta menciptakan rasa aman bagi masyarakat.

“Patroli dan razia yang dilaksanakan secara rutin merupakan bagian dari upaya pencegahan terhadap berbagai potensi gangguan keamanan. Kehadiran personel di lapangan diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas,” ujar Faizal, Jumat (29/5/2026).

Dalam pelaksanaannya, personel gabungan melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan roda dua maupun roda empat yang melintas di sejumlah titik strategis. Dari hasil pemeriksaan tersebut, petugas berhasil mengamankan satu bilah senjata tajam yang ditemukan saat pemeriksaan kendaraan.