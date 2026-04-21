HOME NEWS NASIONAL

Anggota KKB di Puncak Jaya yang Serang TNI Ditembak Mati

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |17:37 WIB
Anggota KKB di Puncak Jaya yang Serang TNI Ditembak Mati
Anggota KKB di Puncak Jaya yang serang TNI ditembak mati (Foto: Dok)
JAKARTA - Satgas Operasi Damai Cartenz menembak satu anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) berinisial OE alias ME di wilayah Wuyuki, Puncak Jaya, Papua, pada Senin 20 April 2026.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz Kombes Pol Yusuf Sutejo, mengatakan pelaku merupakan buronan yang sempat terlibat dalam kasus penembakan hingga menewaskan Sertu Anumerta Ismunandar pada 17 Maret 2024 di Kampung Kulirik, Distrik Muara.

“Saat akan diamankan, yang bersangkutan berusaha melarikan diri dengan melawan petugas, sehingga dilakukan tindakan tegas dan terukur sesuai prosedur,” ujarnya, Selasa (21/4/2026).

Yusuf mengatakan, selama ini pelaku OE juga terlibat dalam aksi kekerasan bersenjata di wilayah Puncak Jaya. OE, kata dia, terkena tembakan di bagian ketiak sebelah kanan yang menembus bagian tubuh belakang kanan.

Pasca operasi tersebut, Yusuf menyebut OE sempat dievakuasi ke RSUD Mulia untuk mendapatkan penanganan medis. Namun, yang bersangkutan tidak berhasil diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia pada pukul 17.30 WIT.

“Pelaku berhasil dilumpuhkan dan sempat mendapatkan penanganan medis, namun dinyatakan meninggal dunia. Penindakan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata yang mengganggu stabilitas keamanan,” ujar dia.

Ia juga menjelaskan OE sebelumnya pernah ditangkap pada 27 November 2024, namun berhasil melarikan diri saat situasi di lapangan tengah fokus pada penanganan konflik perang suku di wilayah Puncak Jaya.

