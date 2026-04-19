Satgas Cartenz Sita Ratusan Senjata Tradisional KKB di Yahukimo

JAKARTA – Satgas Damai Cartenz 2026 menggelar patroli dengan menyisir jejak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) pasca baku tembak yang terjadi di Kampung Samboga, Distrik Seredala, Yahukimo, pada Rabu (15 April 2026).

Dari hasil pendalaman, para pelaku diduga merupakan bagian dari KKB Kodap XVI Yahukimo, Papua Pegunungan.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Faizal Ramadhani, mengungkapkan bahwa patroli yang dilakukan pada 17–18 April 2026 difokuskan pada sejumlah jalur yang selama ini diketahui kerap digunakan oleh KKB, sebagai langkah preventif untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan.

“Patroli taktis dan penyisiran dilakukan sebagai bagian dari upaya preventif untuk memastikan wilayah tetap aman. Kami terus mengedepankan langkah terukur guna meminimalisasi potensi gangguan keamanan,” kata Faizal dalam keterangannya, Minggu (19/4/2026).

Upaya ini juga bertujuan memastikan sejumlah titik yang diduga menjadi lokasi aktivitas KKB dalam kondisi aman, serta meminimalisasi potensi ancaman yang dapat berdampak pada stabilitas keamanan di wilayah tersebut.